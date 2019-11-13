費雪最新觀察：2020年聚焦大型科技成長股

各國股市第 4 季頻創新高，但整體投資局勢已與今年初的預測截然不同，美國費雪投資創辦人費雪（Ken Fisher）最新觀察指出，最近的經濟數據疲弱，只是放緩而非衰退，明年降息空間也相當有限，因此促使他將目光轉向大型科技成長股。

根據《財訊》報導，費雪表示，聰明大膽的投資人正在向歐洲、日本銀行借出零負利率的錢，然後拿到美國市場投資，進行全球利率套利，要是你過於害怕，就會錯過這波牛市的最後盛宴。

費雪 1979 年創辦投資公司，為機構法人與個人提供投資建議，目前管理的資產規模已達 1150 億美元（約新台幣 3.5 兆元），為 6.5 萬個家庭客戶和 100 多家大型機構提供資產管理服務。

費雪是少數勤於筆耕的億萬富翁，儘管身價已高達 40 億美元，仍持續撰寫專欄，30 年不輟，精準掌握財經趨勢的脈動。面對 10 月底美國聯準會雖如預期降息，但也暗示年底將暫緩降息，而歐、日、中、印央行則重啟貨幣寬鬆環境，整體局勢已與今年第 3 季前的預期截然不同。

根據《財訊》報導，費雪最新觀察指出，最近的經濟數據疲弱，只是放緩而非衰退，明年降息空間也相當有限，目前主要的投資組合是大型成長股，這與利率環境無關。

費雪認為，我們正處於牛市後期，此時投資人並不大膽，他們不想要押寶對經濟敏感的小型價值公司，而偏好具有家喻戶曉的全球知名度、可靠的增長和毛利率，並準備好未來擴張資金的好公司，因此，要就投資最大的，就是那些市值超過全球加權平均值的股票。

費雪表示，科技主導未來成長，因此任何與科技或加入科技因素的企業都將受惠，例如知名的尖牙股（臉書、蘋果、亞馬遜、網飛及谷歌）；台灣和其他快速成長的新興經濟體的富裕人士愈來愈多，奢侈品也將有所表現；另外，健康照護產業中的醫藥與生技，這些產業在新興亞洲也都呈現快速成長。