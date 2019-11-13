美麥當勞性騷問題多 週二遭提集體訴訟

美國的速食連鎖店業者麥當勞 (MCD-US)，傳出性騷擾事件在其全美各家分店橫行。根據《路透社》報導，密西根州的麥當勞員工，已於週二 (12 日) 向該公司提起集體訴訟。

原告方在訴狀內容中主張，美國麥當勞公司沒有針對性騷擾問題設下因應措施，在管理階層的性騷擾教育方面有所怠慢，並對提出申訴的員工進行報復。

此外，原告方還提到，美國麥當勞的經營高層製造且允許這種「有毒」的工作文化。也舉例提到該公司在本 (11) 月 3 日時，才開除了執行長伊斯特布洛克 (Steve Easterbrook)，理由是因為伊斯特布洛克與公司員工發生戀情，違反公司內部的行為規範。

(圖片：Investing.com)

美國麥當勞則在聲明中說明，該公司的直營店有實施職場教育。在加盟店方面，也有敦促他們舉辦同樣的教育。

目前美國麥當勞約有高達 95% 的比例為加盟店。原告律師團指出，該公司在加盟店的教育改善上，沒有盡到十分的力量。

而在近 3 年內，美國麥當勞的員工們，已向該公司提起超過 50 件的類似訴訟。

原告方代表 Jenna Ries 表示，週二 (12 日) 的訴訟，是首度提起的集團訴訟。32 歲的 Jenna Ries，過去曾在密西根州首府蘭辛的麥當勞加盟店工作了 1 年多，期間數度遭受來自店經理的性騷擾。她說道，這次的集體訴訟，是為了在該餐廳工作的女性們所提起。

然而她們的勝算似乎不高，因為舊金山的一處聯邦上訴法院，在上月表示麥當勞對於加盟店的員工沒有行使足夠的控制，難以被視為共同雇主。