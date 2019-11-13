【群益投顧】指數反彈後又再次下跌， 月線持續上揚至11396 點， 多方則必須固守11400 點整數關卡

一、盤勢分析

美國總統川普發表演說，重申美中即將簽署第一階段協議，但他也嚴厲表示若兩國若未達協議，對中輸美商品關稅將大幅提高。NASDAQ 收盤再創歷史新高，受波音與開拓重工下跌影響，除道瓊收盤持平，其他三大美股指數皆小漲，市場將轉為關注 Fed 主席鮑爾未來二天在美國眾院預算委員會的發言。加權指數一開盤就向下跌落，鴻海、台積電同步下跌，臻鼎、微星、正崴等跌幅不輕，但也有強勢電子股表現，國巨、華新科、神盾、和碩、立積、茂達等逆勢上揚，非電族群也有喬山、達新、寶雅、宏全等紅盤上揚，亞洲各國股市下跌居多，終場台股下跌 52 點，跌幅 - 0.46%，收在 11467 點，成交量降為 1142 億元。

二、盤勢預估

外資雖已連續買超台股 22 日，買超金額高達 1710 億元，但由於處於高檔，市場追漲力度大減，國內投資人似乎暫時觀望等待美中談判是否有進一步較明確行動，盤中強勢量大上漲股數量變少，反彈上攻態勢不強，僅有強勢漲停的國巨帶動被動元件族群普遍走揚，成交量也低於 1200 億元，技術線型上於日前大跌後低檔出現十字線，似乎代表將再有所變動，月線 11396 點持續上揚，因此短線上守住 11400~11500 點整理後才有機會重新上攻 11600 點。

大聯大董事會，通過以新台幣每股 45.8 元公開收購取得文曄股權，預定最高收購數量 1.77 億股，約當文曄股份三成，最低收購數量則占文曄已發行股數 5%，收購期間從 11 月 13 日至 12 月 12 日止。文曄近兩年平均股東報酬率達 13.5%、現金殖利率也達 6%，長期業外投資收益會相當有可看性。大聯大表示，此舉單純屬投資行為，並撇除產業整併的說法。

文曄第三季營收 962 億元，超越上一季度所預估的 930 億元高標，合併稅後淨利 8.2 億元，EPS1.38 元。累計前三季 EPS3.11 元。第四季預期通訊及車用電子業務將有季成長，手機客戶拉貨動能持續因此抵銷電腦、消費型電子、工業與儀器等領域的季度性滑落。展望本季預估季營收將介於 940～1，000 億元，4Q 季度 - 2%~ 至季 + 4%，年增約 10～17%。

喬山 (1736) 前三季稅後盈餘 5.88 億元、年增 4.89 倍，EPS1.94 元，超過 2018 年度 EPS1.29 元也大幅優於去年同期每股虧損 0.5 元，歐洲大客戶訂單到手，預計明年開始供貨，將可貢獻公司營收。健身器材產業最旺季節為第四季，目前接單持續暢旺，應可再進一步推升營收及獲利的成長

電源管理晶片廠茂達 (6138) 因 Intel 處理器第 3 季供貨正常，客戶開始進貨，帶動 PC 市場需求上升。筆記型電腦風扇馬達驅動 IC 今年預估出貨 7000 萬顆，市占率約 5 成，挖礦機需求回溫，電源管理晶片與風扇馬達驅動 IC 出貨暢旺，第 3 季業績因此能增速較快。明年上半年營運表現雖不及今年下半年強度，應較今年上半年成長頗多。

三、強勢股

電子：

華新科 (2492)、和碩 (4938)、國巨 (2327)、神盾 (6462)、立積 (4968)。

非電：

喬山 (1736)、達新 (1315)、南仁湖 (5905)、寶雅 (5904)、宏全 (9939)。

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據