外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心
1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、旺宏 (2337-TW)、廣達 (2382-TW)、台塑 (1301-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、廣達 (2382-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、廣達 (2382-TW)、旺宏 (2337-TW)、群創 (3481-TW)、台塑 (1301-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW)、台塑 (1301-TW)、友達 (2409-TW)、台化 (1326-TW)
5. 外資當日 (31) 賣超的股票
聯電 (2303-TW)、台塑 (1301-TW)、群創 (3481-TW)、中纖 (1718-TW)、台塑化 (6505-TW)
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