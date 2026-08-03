鉅亨速報

外資近5日賣超個股

鉅亨網新聞中心

1. 外資累計賣超 5 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、旺宏 (2337-TW)、廣達 (2382-TW)、台塑 (1301-TW)

2. 外資累計賣超 4 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、主動統一升級50 (00403A-TW)、旺宏 (2337-TW)、力積電 (6770-TW)、廣達 (2382-TW)

3. 外資累計賣超 3 日的股票
元大台灣50 (0050-TW)、廣達 (2382-TW)、旺宏 (2337-TW)、群創 (3481-TW)、台塑 (1301-TW)

4. 外資累計賣超 2 日的股票
聯電 (2303-TW)、廣達 (2382-TW)、台塑 (1301-TW)、友達 (2409-TW)、台化 (1326-TW)


5. 外資當日 (31) 賣超的股票
聯電 (2303-TW)、台塑 (1301-TW)、群創 (3481-TW)、中纖 (1718-TW)、台塑化 (6505-TW)
 


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相關行情

台股首頁我要存股
旺宏106+5.47%
廣達286.5-1.72%
台塑54.6-0.73%
力積電54.7+0.37%
群創44.1-3.08%
聯電121.5+0.41%
友達23.55-2.69%
台化56.5-1.57%
中纖9.1+4.24%
台塑化68.9-2.68%
元大台灣50101.2-1.60%
主動統一升級509.22-0.32%

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#偏弱機會股

偏弱
廣達

65.39%

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