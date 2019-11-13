今年全台節電12.5億度 特力屋年省300萬元電費

台電今 (13) 日公布今年全台住宅及國中小學節電成效，總節電量已達 12.5 億度，等同於 32 萬戶全年用電量，更比去年同期多 3 億度；台電今年成立節能診斷中心，為連鎖居家品牌特力 (2908-TW) 旗下特力屋門市用電把脈，根據評估，全年可望省下逾 300 萬元電費。

台電今天公布最新版節電成效調查，今年總節電量已高達 12.5 億度，等同於 32 萬戶全年用電量，更較去年同期增加 3 億度，同時呼籲工商業用戶一同響應。

台電表示，今年主動在北中南成立節能診斷中心，派出節能工程師為企業用電把脈，自 7 月底成立至今，已為特力屋、嘉義大學等數十家企業及學校免費診斷並量身打造節能方案，擴大節電成效。

特力屋 4 間門市已進行節能診斷，營運管理服務處經理林文雄指出，透過台電專業診斷，門市改採高效率照明燈具、汰換老舊空調冰水主機及水塔等設備，並調整電力契約。依據台電評估，整體改造完成後，預計全年最多可節電超過 800 萬度、省下逾 300 萬元電費。

台電說明，今年 5 月首度公布節電大數據調查，以住宅、國中小學用戶為對象，並以去年夏月節電數據為準，從 22 縣市中挑出人口節電比例占比最高的鄉鎮市區中，選出冠軍來鼓勵全民節電。

以 22 縣市節電冠軍地圖來看，今年共有 14 個縣市由同一行政區強勢蟬聯，台北市再度由松山區拿下冠軍，節電率達 20.8%，等於每 100 個松山人就有超過 20 個人實際節電，6-9 月累積節電達 600 萬度；新北市也由永和蟬聯，不過，高雄今年度則由楠梓區擠下左營一舉奪冠。