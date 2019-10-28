淳紳轉投資昶洧攜手國機智駿 加速生產電動車時程

電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (28) 日宣布，轉投資昶洧集團與國機智駿汽車簽訂汽車生產合作意向，將透過國機智駿的新能源汽車生產資質，代工生產昶洧電動車。

昶洧集團董事長沈瑋表示，與國機智駿的合作，不僅可加速昶洧電動車上市時程，也能協助提高國機智駿的產能利用率，是雙方及贛州政府都樂見的結果，同時，昶洧仍持續朝擁有自有生產資質的目標進行。

淳紳說明，任何公司於中國生產電動車，均需先取得國家發改委項目備案，也就是電動車生產資質，而昶洧集團自決定於中國地區發展電動車產業以來，即積極展開取得生產資質的工作。

一般常見生產資質的取得方式有三種，分別為 (1) 自行向國家發改委申請項目備案、(2) 合併或收購已具備生產資質的公司，或是 (3) 與有生產資質的公司生產合作。

淳紳指出，昶洧集團同時朝這三個方向進行，終於於近日與國機智駿簽訂生產合作意向，可先行利用其生產資質，代工生產昶洧電動車。

國機智駿是由中國機械工業集團有限公司聯合多家企業設立的新能源汽車公司，於北京、南京、歐洲和北美設有研發中心，其生產基地位於江西省贛州市經濟技術開發區新能源汽車科技城內，鄰近昶洧集團的生產基地。

淳紳強調，國機智駿因具有強大的中央企業背景，已率先於 1 月 22 日完成發改委項目備案，取得年產量 10 台的電動車生產資質，此是今年施行新新能源汽車管理辦法後，第一家也是唯一一家取得生產資質的公司。