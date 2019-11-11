車王電中港加工區新廠動土 打造電動車智慧生產基地

為因應提升產能及美中貿易衝擊，車王電 (1533-TW) 於中港加工出口區投資約 25 億元，與轉投資事業華德動能 (2237-TW) 興建廠房，打造電動車智慧生產基地，新廠今 (11) 日舉行動土典禮，預計 2021 年 7 月正式營運，車王電董事長蔡裕慶看好未來產量及營業額將有亮眼成長。

車王電子集團從生產汽車電子零組件起家，近年來專注於電力電子、駕駛輔助系統、智慧儲能系統及電動巴士研發。車王電今年 3 月獲經濟部通過台商回台案，帶來投資 25 億元，在中港加工區打造電動車智慧生產基地，第 1 年將提供約 300 人的就業機會，未來將持續增加員工數。

蔡裕慶指出，未來汽車電子、儲能系統與電動巴士等是公司主要三大成長動能，目前已陸續把高單價產線移回台灣，響應綠能環保的智慧儲能系統，也將是未來車王電產品主力之一。

蔡裕慶表示，華德動能看好政府 10 年內要達 1 萬輛電動巴士政策目標以及海外市場，將持續積極投產電動巴士，預計中港加工區新廠 2021 年 7 月正式營運，看好車王電子集團無論是產量或營業額，都將有亮眼成長。

經濟部常務次長林全能表示，車王電除響應政府台商回台政策，更帶動國內綠能產業及電動巴士產業成長，經濟部為創造有利經濟成長和企業永續經營發展的環境，將持續推動台灣產業創新、拓展經貿布局及能資源永續管理。