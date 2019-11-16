〈鉅亨看世界〉回收鋰電池學問多

由於日本民眾在處理廢棄鋰電池的方式不當，當地在垃圾的收集過程中，已經發生多起火災事故。日本經產省獨立行政法人製品評價技術基盤機構 (National Institute of Technology and Evaluation，NITE) 呼籲，因火勢可能延燒到附近住家，並造成資源回收處理的相關人員受傷，請民眾千萬別將鋰電池當作可燃垃圾拋棄。

模擬實驗圖 (圖片：翻攝自 NITE 官網)

鋰電池的質量輕、電壓高，在能量密度上具有很大優勢。加上幾乎沒有記憶效應，使得鋰電池大量普遍使用在日常生活的手機、平板、行動電源、筆電、智慧手錶等，各式各樣的行動裝置上。而日益普及的電動車，也都搭載著大量的鋰電池。

然而鋰電池在特性上，可能會因穿刺或高溫而發生閃燃等現象，繼而產生火焰。除了電池本身與相關裝置可能燒毀，更可能引燃附近物品造成火勢蔓延。

根據 NITE 與日本名古屋市的合作調查，自 2014 年度起至 2019 年 8 月底止，因疑似民眾將鋰電池當作一般可燃廢棄物處理，共造成 16 起資源回收車的火災事故。

資源回收車的垃圾壓縮 (圖片：翻攝自 NITE 官網)

由於資源回收車為將垃圾體積減量，會在車內進行壓縮作業。過程中，可能造成鋰電池因擠壓破損而使得內容物的電解液汽化噴出，而進一步引發爆炸或起火意外。《影片連結》

NITE 提醒民眾，由於部分產品難以在外觀上判斷是否內含鋰電池，在可充電的產品方面，一定要詳閱說明書。在廢棄處理時，也一定要遵循各自治單位的規定。建議民眾在丟棄時，可詢問清潔隊員或請當初購買產品時的店家代為處理。