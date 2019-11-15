【馮冠華專欄】估計恆指今天或有超賣反彈

﻿11 月 15 日推介 - 中國飛鶴（6186）

1）上日港股市況總結：恆指週四繼續受壓。指數低開 127 點後曾短暫轉跌為升，及後弱勢又持續，午市盤中更傳出香港政府會在週六及週日晚上七時後實施宵禁，恆指跌勢略有加劇，低見 26204 點，下跌 367 點，最終以 26324 點收盤，下跌 248 點。成交金額按日下跌約 6% 至約 745 億。港股通南下仍是淨流入，金額微升至約 27 億。北上轉回淨流入，金額約人民幣 12 億。藍籌 6 升 42 跌 2 持平。



板塊方面，物管及手機設備表現較好。做空方面，佔大市成交回落至約 15.4%。牛熊證街貨最新比例為 66:34，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 100:0。重貨區方面，熊證仍在 27400-27449，牛證則再下移至 26000-26049。恆指期貨夜市收報 26308 點，下跌 20 點，低水 16 點。港股 ADR 下跌 18 點，相等於恆指 26304 點。

簡評：雖然中國 10 月份工業增加值差於預期，且固投增速為 1998 年來最慢，但上證仍能小漲收盤。另外，盤中人民幣離岸價也止跌回升。反觀，港股則全無起色，在騰訊（700）績後走弱的帶動下錄 2 連跌；當中，香港社運的一團糟自然是罪魁禍首。示威者近日行動不斷升級，可是政府除了口頭上不聽已厭的譴責，基本上看不到做了甚麼，止暴制亂的方案，繼續無奈地等吧！昨午盤中更傳出宵禁的消息，令恆指一度跌勢加劇，雖然消息很快已被否認，結果又是牛證重貨區再一次陣亡。

再看其他指標，較吸引筆者注意的是南下資金，連續兩天的較深跌市，卻換來連續兩天均是二十多億的淨流入，除了是國家隊有這樣的勇猛，筆者也想知道是何方神聖。成交金額和做空比率按日均下跌，本週的四個交易日已跌了逾 1300 點，雖說市場氣氛頗差，但不要忘記恆指中，大部分是中資企業，也和本地事件拉不上任何關係。換句話說，筆者覺得有點過份超賣。

物管股是近日跌市中的明星板塊，多隻相關公司不但逆市上升，更有些昨天創上市新高，包括中海物業（2669）、新城悦服務（1755）、奧園健康（3662）及佳兆業美好（2168）。收入增長穩定，不受中美及香港事件影響，板塊股值雖頗高但似仍被當作避風港。這令筆者想起另外兩個同樣被追捧的板塊，包括教育及醫藥。若資金輪換下，可多看一眼。中滙（382）及石藥（1093）是筆者的建議。至於今天的推介，提供生不逢時，剛上市的奶粉股中國飛鶴（6186）。公司市值逾港幣 668 億，相信不久將來會被納入滬港通及多個指數。這兩天的走勢甚有歸邊之感，可短多。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，變化不大。當中道指下跌 2 點，標指及納指則分別上升 0.08% 及下跌 0.04%。十年期債息在 1.822%。美滙指數在 98.14，紐約期油最新報 56.9 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報及明報）：新秀麗（01910）公布，截至 9 月底止，首三季盈利 1.02 億元 (美元．下同)，按年減少 28.68%，每股盈利 7.1 仙。期內，銷售淨額 26.77 億元，下跌 4.18%。若單計第三季，盈利 5300 萬元，按年下跌 29.8%，每股盈利 3.7 仙；銷售淨額 9.22 億元，減少 2.51%。

4）新股訊息（信報）：今天有 2 隻新股在主版掛牌，其中，回轉窰、粉磨設備及相關設備生產商中國鵬飛（03348）暗盤收報 1.6 元，較招股價 1.58 元，升 0.02 元或 1.27%。中國房地產開發商新力控股（02103）暗盤收報 3.97 元，較招股價 3.98 元，跌 0.01 元或 0.25%。

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