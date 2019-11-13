日本9月PPI年減0.4% 連5個月下滑 未見消費稅調漲影響

日本央行在週三 (13 日) 公布了最新統計數據。日本 2019 年 10 月的企業物價指數 (CGPI，2015=100) 為 102.0，較去年同期下滑 0.4%，連續 5 個月出現衰退情形。與上 (9) 月比，上升 1.1%。由於電費與藥品價格等，在制度上的價格調降，都壓低了整體數據。

以日圓計價的出口物價較去年同期下滑 6.3%，連續 6 個月出現負成長。與上 (9) 月比，上升 0.3%。進口物價年減 10.5%，同樣出現連續 6 個月的負成長。與上 (9) 月比，上升 0.7%。

(圖片：翻攝自日本央行官網)

企業物價指數，可呈現企業間物品買賣的物價動向。在公告內容的 744 個品項當中，以加入消費稅後的數據來看，共有 520 個品項的價格高於去年，213 個品項低於去年。兩者間的品項差為 307，較上 (9) 月份終值增加了 233 個品項。

日本的企業物價指數，是以加入消費稅後來算出。在去除 10 月消費稅調漲所帶來的影響後，日本企業物價指數較去年同期下滑 1.9%，連續 5 個月遜於去年同期表現。與上 (9) 月比，下滑 0.4%。是近 2 個月來首度由正轉負。

在去除消費稅後，有 328 個品項上升，340 個品項下降。品項差為 12 個品項。也是自 2017 年 3 月以來，首度出現下降品項數目，超越上升品項數目的現象。

(圖片：翻攝自日本央行官網)

日本的夏季電費在 10 月時結束，還有因藥品價格調整所造成的醫藥品價格下滑等，都給當月的企業物價指數帶來影響。日本央行的調查統計局針對此次結果表示「主要為制度方面的因素，未見消費稅調漲所帶來的影響」。