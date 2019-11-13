台股盤前—外資期現貨不同調籌碼鬆動 慎防高檔賣壓逆襲

台股昨 (12) 日在外資繼續做多、內資賣壓收斂下，推升大盤指數重回 11500 點關卡，但市場觀望者眾，成交量不到 1200 億元，儘管外資連續 22 買，卻呈現期現貨不同調現象，加上美股四大指數平盤作收，預估台股恐將持續高檔震盪，短線慎防漲多賣壓出籠，勿貿然追高。

美中貿易談判可望簽署初步協議，但美國總統川日前演講始終不肯透露細節，談話內容讓市場失望，道瓊指數 12 日平盤作收，S&P 500、那斯達克、費城半導體等三指數則在平盤之上游移。

在資金動能部分，外資昨日連續第 22 個交易日買超台股，鎖定 PCB、被動元件族群，買超金額擴大至 46.87 億元，內資部分自營商也由賣轉買，投信賣超金額亦呈現收斂，台股昨日重拾上漲動能，上漲 93 點收復 11500 點，化解月線失守危機。

在產業消息部分，被動元件族群指標個股國巨再度啟動跨國併購，預計明年下半年完成收購美商基美 (KEMET)，市場預期完成收購後，國巨在被動元件市場市占率將衝上第 3 大。

組裝龍頭大廠鴻海今 (13) 日即將召開法說，鴻海近期受外資青睞連續 22 個交易日獲外資買超，推升股價一路攻上 90 元關卡，5 日短期均線、月線同步回升，加上 10 月營收創歷史新高，今天可望挑戰連 23 日買超。

法人表示，台股目前已獲外資 22 日買超，但卻呈現現貨續買、期貨減碼脫鉤現象，顯示外資籌碼有所鬆動，加上隨指數攻高獲利了結賣壓也隨之升溫，部分漲多個股恐持續遭賣盤調節，需留意技術指標過熱標的，勿貿然搶短。