外資連22買 期現貨不同調 連22日買超鴻海56萬張

台股今 (12) 日由電子雙雄台積電與鴻海領軍反彈，指數開高走高，終場大漲 93.09 點，收在 11520.37 點，惟成交量縮至 1181.8 億元。三大法人方面，外資現貨連 22 買、買超 46.87 億元，惟期貨減碼淨多單 2101 口，投信則賣超 1.04 億元，自營商買超 3.26 億元，共買超 49.09 億元。其中，鴻海同樣獲外資連 22 買，共大買 56 萬張。

台指期部分，外資減碼淨多單，多單未平倉口數降至 50161 口；投信回補空單 1621 口，空單未平倉口數降至 21335 口；自營商回補空單 2260 口，空單未平倉口數降至 909 口。

外資今日買盤集中電子股，欣興、鴻海、華通、京元電子、和碩獲買超上萬張，買超上千張則有南茂、燿華、光寶科、旺宏、神達、楠梓電、佳世達、臻鼎 - KY、義隆、中環、力成、奇力新、尖點、台光電、華新科、可成、建準。

外資買超方面，買超最多是欣興、買超 27931 張，第 2 名鴻海、買超 24771 張，第 3 名中信金、買超 20215 張，第 4 至 6 名依序為華通、京元電子、和碩，買超張數均超過 13000 張，第 7 至 10 名分別為得力、南茂、燿華、光寶科，買超逾 3000 張。

外資賣超方面，賣超最多為群創、遭大賣 35126 張，第 2 名為仁寶、賣超 10248 張，第 3、4 名為友達、中工，賣超逾 7000 張，第 5、6 名為新光金、玉山金，賣超逾 6500 張，第 7 至 10 名依序為富邦上証正 2、開發金、彩晶、國產，外資賣超張數均超過 5300 張。

投信今日買超第 1 至 5 名依序為晶電、神達、新光金、兆豐金、台郡；投信今日賣超第 1 至 5 名依序為中信金、華泰、聯合再生、第一金、中美晶。

國泰證期分析師蔡明翰認為，短線台股要強勢反彈，機率相當低，但新台幣還未大幅轉貶，下檔仍有支撐存在，估短線指數將維持高檔區間震盪整理，後續仍須留意新台幣走勢，若新台幣出現貶值，指數才有較大回檔空間。