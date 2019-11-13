傳阿里巴巴將於本月20日確定發行價 25日掛牌交易

阿里巴巴旗下媒體南華早報引述消息人士指出，香港證交所上市委員會已同意阿里巴巴在香港掛牌的申請。並從今 (13) 日開始展開為期一周的路演，20 日確定每股發行價格，25 日正式掛牌交易。

阿里巴巴計劃在香港的第二次公開發行中募集最多 150 億美元的資金，以供未來營運發展需求。若能成功募集 150 億美元，這將是港交所自 2010 年以來最大規模的上市籌資案。

值得注意的是，阿里巴巴這次在香港掛牌屬於二次上市，所以其無需在港交所公布公開說明書，只要阿里巴巴通過港交所的上市審查，即可擇日掛牌上市。

消息人士指出，香港證交所已批准阿里巴巴的上市申請。即使目前香港當地發生激烈的社會運動，但這個亞洲最大的企業仍依計畫進行可能是今年全球最大的股票發行案。

(圖片: AFP)

此外，阿里巴巴這次募集的資金將投入到 AI 等新技術、螞蟻金服等營運快速擴張的子公司，及補貼阿里巴巴在外送服務和旅遊產業與美團點評間進行的價格戰。

只是到目前為止香港證交所仍拒絕評論阿里巴巴上市消息。

香港證券業協會主席徐冠安表示，這次阿里巴巴在香港上市，將廣受市場歡迎，主要在於它是一家中國知名的電子商務企業，同時其股票走勢和營運情況自 2014 年在紐約上市以來均有良好表現。此外，在香港掛牌也能吸引中國的資金透過滬港通的管道投資該公司。