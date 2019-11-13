投資人處於「極度貪婪」 美銀調查：經理人普遍害怕錯失行情

根據美銀美林 (Bank of America Merrill Lynch) 調查，在今年夏季的大部分時間裡，基金經理人更擔心錯過大漲的行情，而非股市下挫。

這家投資銀行最新的月度調查結果顯示，經理人所持的現金水位，已經來到川普在 2016 年贏得大選以來的低點，由 5% 再下滑至 4.2%，原因是投資人急於冒險，此現金水位，也寫下 2013 年 6 月以來的低點。

此一結果正與《CNN》所建立的「恐懼與貪婪指數 (The Greed and Fear Index)」相輝映，這一指數上週已經來到 89，屬「極度貪婪」，與 1 年之前的數值僅 18，形成強烈對比。

(圖表來源：CNN)

另一方面，恐慌指數 VIX 又跌至 12 附近，而美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者還不斷加大 VIX 淨空單水位，本週公布的空頭部位已經創下歷史新高。

(圖表取自 Google)

美銀美森首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，經理人對全球增長的樂觀情緒創下 20 年來最高的單月度，來到近 18 個月的高點。

Hartnett 說：「多頭又回來了。對全球經濟衰退的擔憂消失，擔心錯失行情的心理帶來了樂觀情緒，並促使人們加大對股市及周期性股票的曝險。」

投資者仍然表示，「貿易戰」是股票反彈的第一大風險，但換一個方向看，多頭指出，「貿易休戰」將可促使股市繼續創下歷史新高。

以實際股市表現來看，經理人是對的，道瓊指數及標普 500 指數在上週均創新高，原因就在於美中之間停火的新希望，讓投資人又重新擁抱風險資產。

美銀美林此次調查在 11 月 1 日至 11 月 7 日進行，對象為 230 名管理著 5740 億美元資產的小組成員。

Hartnett 補充說，投資人應注意，現金持有量的顯著下降，通常是逆勢賣出信號，投資人不宜盲目追進。