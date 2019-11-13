紐約匯市— 川普演說沒有貿易新進度 美元小漲 披索跌至16年新低 日圓下跌

週二 (12 日) 美元小幅走高，匯市在美國總統川普於週二在紐約演說後，沒有大幅變動，由於川普尚未在演說中提供任何針對美中貿易協議的重要進展，市場情緒低迷，避險日圓小幅下跌。

美元 15 分線 (圖片: Investing)

川普於週二 (12 日) 在紐約經濟俱樂部發表貿易演說，討論美國貿易政策與進展，川普在演說上也再度抨擊聯準會 (Fed)，指稱美國的基準利率比許多其他發展中國家的還要高，他呼籲聯準會能考慮像是歐洲的負利率政策。

而匯市關注的美中貿易協議，川普則表示，已接近完成簽署協議，但他強調若無法達成，美國將繼續提高對中國的關稅。

市場投資人認為川普演講並沒有提供更多貿易進度，因此對貿協前景感到悲觀，避險情續上升，增加了避險貨幣的需求，美元兌日元匯率下跌了 0.08%，兌瑞郎匯率也下跌了 0.09%。

BMO Capital Markets 外匯分析師 Greg Anderson 表示，貿易戰沒有更多新的消息，甚至也沒有公布任何協議簽署時間和日期，令匯市最關注的一項貿易進程也告吹。

USD/CLP INDEX15 分線 (來源: FXSTREET)

智利政府宣布草擬新憲法，披索跌至 16 年來的歷史低點，這場經濟部工引起的抗議活動已造成 20 人死亡，美元兌披索首次突破 800 披索，創下 800.15 的歷史新高，隨後小幅回落至 787.25，當日仍上漲 3.8%。

週二 (12 日) 歐元兌美元下跌，歐元 / 美元下跌 0.2%，至 1.1014，此前歐洲中央銀行副行長路易斯 · 德 · 金多斯警告說，其負利率政策的負面影響越來越明顯。

截至週三 (13 日) 台灣時間 6:30 價格：

美元指數來到 98.21。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.1010 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2851 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6842 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3234 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.99 日圓。