前HBO CEO與蘋果洽談為Apple TV+製作原創節目

媒體報導，前 HBO 總裁兼 CEO Richard Plepler 正就為 Apple TV+ 製作原創內容進行深入談判。

《華爾街日報》週二 (12 日) 首次報導，Plepler 擁有的公司 RLP & Co. 正在與蘋果公司 (AAPL-US) 就獨家製作協議進行討論。Apple TV+ 於 2 週前推出，加入競爭日益激烈的串流媒體市場，現在該市場還包括週二上架的 Disney+。

根據正在討論的協議條款，Plepler 的新公司 RLP & Co. 將為 Apple TV+ 製作原創內容。知情人士說，交易可能在未來幾週內完成，但也有可能無法達成協議。

Plepler 在 HBO 任職將近 30 年，自 2012 年以來一直擔任該公司 CEO。在他的領導下，HBO 透過 HBO Go 和 HBO Now 成為串流影音市場的領導者之一。

由於新的母公司 AT&T (T-US) 進行重組，市場猜測他的主導權將會減少，因而他在 2 月辭職。之後不久，他就創立了 RLP。

如果蘋果簽下 Plepler，等於得到過去 10 年中最受推崇的娛樂業高管之一。在他擔任 HBO CEO 期間，這個付費影音頻道蓬勃發展，推出諸如「冰與火之歌：權力遊戲 (Game of Thrones)」和「副人之仁 (Veep)」之類的熱門影集。

他與蘋果的討論凸顯出一個現實，也就是隨著市場變得越來越擁擠，串流媒體參賽者開始爭奪製作人才。《CNBC》報導，Apple TV+ 負責人 Jamie Erlicht 和 Zack Van Amburg 向 Plepler 提出網羅需求，他們希望他能加強該平台的高質量內容陣容。

Apple TV+ 目前擁有包括電影製片 J.J. Abrams 和史蒂芬史匹柏 (Steven Spielberg) 以及女星珍妮佛安妮斯頓 (Jennifer Aniston) 等名流。但是，由於在上架之初只有 9 個新節目，因此 Apple TV+ 的選單遠遠遜於其競爭對手。

Apple TV+ 是一項每月 4.99 美元的串流媒體服務，提供由蘋果公司支付製作的原創節目和電影。它準備與 Netflix、Amazon Prime Video 和 HBO Max 等對手競爭。