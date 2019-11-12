〈電信董座訪NCC〉謝繼茂：加速5G建置速度 拚明年7月商轉

5G 頻譜競標將於 12 月 10 日展開，NCC 今 (12) 日邀請 5 大電信高層進行第一階段面談，針對 5G 基地台建置規劃，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂表示，取得執照後需半年準備作業，目標明年 7 月開台，建置速度將比預期快，估 3 年內可達 5 成人口涵蓋率，比政府規劃時程縮短 2 年。

NCC 邀請 5 大電信業進行「108 年度行動寬頻業務釋照第一階段書面審查到會面談及後續評分作業」，對 5G 競標與展望表達意見。

5 大電信高層均出席，包括遠傳 (3045-TW) 董事長徐旭東、總經理井琪，中華電信董事長謝繼茂、總經理郭水義，台灣大 (3045-TW) 董事長蔡明忠、總經理林之晨，台灣之星董事長林清棠、總經理賴弦五，亞太電信 (3682-TW) 董事長呂芳銘、總經理黃南仁等人。

據 NCC 規劃，得標 3.5GHz 頻段的業者，5 年內基地台涵蓋全國人口要達 50%，謝繼茂對此表示，5G 建設計畫速度比預期快，估 3 年就可達 5 成涵蓋率，5 年後涵蓋率可達 100%，不過台灣 4G 建設、涵蓋率已足夠，5G 不需全面布局，僅針對重點區域進行設備建置。

謝繼茂指出，5G 牽涉國家競爭力，也是重要平台，中華電會盡快完成網路建設，讓相關產業能透過 5G 加速發展，也讓加值創新應用服務再升級。

徐旭東則表示，5G 建設計畫希望能再加快腳步，不過遠傳已推行 4.5G 網路，算是提早準備，此外，遠傳涵蓋的業務層面廣，如金融科技、行動支付等服務，將逐步加深應用面。

台灣之星則指出，已做足萬全準備，全力搶下競標 5G 入場門票，尤其是成熟應用的 3.5GHz 頻段，確保在 5G 時代取得一定的競爭力、絕不缺席。