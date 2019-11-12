量化基金大撤退 成日本債券期貨最大殺手

透過數量模型的計算尋找投資機會，並以此作為最終投資決策的量化基金 CTA (Commodity Trading Advisors) 管理期貨基金，從其未平倉部位、資金動向及債券殖利率走勢等數據顯示，量化基金 CTA 可能一直在大舉拋售日本 10 年期債券期貨的多頭部位。

摩根士丹利 MUFG 證券駐東京的策略師 Koaki Sugisaki 認為，由於 CTAs 大量拋售日本 10 年期公債 (JGB) 期貨，連動近期日本 10 年期公債出現了拋售潮。

JGB 期貨領跌：

日本的 10 年期公債殖利率上周躍升了 12 個基點，來到六年多以來高點；另一方面日本 10 年期債券 (JGB) 期貨指數則由九月時高點 155.34 一路下跌，目前處於 152.26，為一月中旬以來的低點。

分析師表示，日本債券近期下跌，似乎是由期貨領跌，而期貨正是 CTA 的首要投資標的，尤其是七年期日本國債期貨。上周日本七年期公債殖利率上漲 12 個基點，是殖利率曲線中表現最差的債券。

多單部位：

在量化對沖基金此波猛烈拋售債券期貨前，正大舉布建多單部位，據《彭博社》追蹤 2013 年以來的數據顯示，日本債券期貨與對沖基金研究公司 Macro / CTA 指數的 90 天連動性在 9 月來到新高。

外資動向：

從日本交易所集團 (Japan Exchange Group) 的統計數據來看，外資在 6 月和 8 月大舉買進日本債券期貨，但在截至 11 月 1 日的當周，外資則創下了六個月來的最大淨賣超。

JGB 期貨指數近期一路下跌，外資創下近六個月來最大單周淨賣超。(來源：Bloomberg)

未平倉部位：

過去一個月來，在日本債券價格下跌過程中，外資未平倉期貨部位減少 10000 口，意味著持有多單的投資者已大舉撤出。

外資未平倉部位 (紅線) 近一個月來遽減 10%。(來源：Bloomberg)

目前日本債券期貨未平倉部位仍在持續下降，顯示量化基金 CTA 拋售多單的賣壓尚未中止，而以量化指標為進出決策的 CTA，在買進信號未亮燈前，隨時都有可能進一步拋售。

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