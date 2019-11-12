IC Insight：OSD半導體元件總收入將於明後年逐步增強

根據調研機構 IC Insight 最新的預測指出，光電、感測器和分離式元件 (O-S-D) 的總收入預計將在 2019 年連續第十次創下歷史新高，接著在 2020 年和 2021 年逐步增強。

IC Insight 針對 O-S-D 市場估計，隨著全球經濟放緩及中美貿易戰的影響，系統製造商開始減少工廠庫存，O-S-D 在 2019 年的合併銷售額僅將成長 1% 至 835 億美元，在此之前，則分別在 2018 年和 2017 年成長了 9% 和 11%。

IC Insight 指出，2019 年 O-S-D 產品將佔全球半導體總銷售額的 19% 左右，積體電路將佔今年整體晶片市場的 81%。

IC Insight 認為， O-S-D 市場的銷售將在 2020 年和 2021 年逐步成長，部分原因是全球經濟的適度改善以及新技術如人臉辨識、3D、機器視覺、自動控制的自動化，以及嵌入式人工智慧 (AI)、5G 網路、自動駕駛的普及以及汽車的電氣化。

儘管面臨 2019 年的疲軟，但多元化的 O-S-D 部門今年的合併年銷售額仍預計將連續第十次創下歷史新高。

市場數據顯示，有六種 O-S-D 產品類別在 2019 年創下了歷史最高銷售量。此外，預計今年使用微機電系統 (MEMS) 技術製成的傳感器和執行器產品的銷售也將創下歷史新高。

隨著 CMOS 感光元件和雷射傳送器的強勁成長抵消了 LED、光耦器、電感光耦合元件 (CCD)、紅外線設備等產品的下滑，預計 2019 年光電銷售額將成長約 3%，達到創紀錄的 415 億美元。

預計到 2019 年，傳感器 / 執行器的銷售額僅將成長 1%，然而其收入仍將達到 149 億美元的歷史新高。

到 2019 年，如果傳感器 / 執行器價格的降幅不足抵消強勁的成長，則成長幅度將大大超越今年的單位出貨量。

Commodity-Filled Discretes 市場預計將下降 1% 至 271 億美元，功率電晶體則是此市場中唯一顯示成長的產品類別。