〈機構報告〉IC Insights：CMOS影像感測器市場預期在未來5年內續創新高

根據市場調研機構《IC Insights》發布的最新報告顯示，儘管全球經濟成長疲軟，美中貿易戰又持續升溫，但 CMOS 影像感測器市場的銷售額和出貨量仍預期將持續創下歷史新高。

CMOS 影像感測器銷售額及出貨量預期 (圖片：IC Insights)

IC Insights 預期，2019 年 CMOS 影像感測器的銷售額將成長 9%，達到 155 億美元的歷史新高水平，隨後在 2020 年預期成長 4%，達到 161 億美元。預測在 2018 至 2023 年期間，CMOS 影像感測器的銷售額複合年成長率 (CAGR) 將達到達 8.7%。

出貨量方面，報告中預期，2019 年 CMOS 影像感測器出貨量將成長 11%，達 61 億台，創歷史紀錄。隨後在 2020 年將持續成長 9%，達到 66 億台。不過報告也預期屆時全球經濟將因中美貿易戰而陷入衰退。此外，報告也指出在 2018 至 2023 年期間，CMOS 影像感測器的出貨量複合年成長率 (CAGR) 預期將達到 11.7%。

自 2011 年以來，全球 CMOS 影像感測器的出貨量和銷售額已連續八年創下歷史新高。報告預期，此一趨勢將持續到 2023 年，到時候出貨量預期將達到 95 億台，而銷售額將為 215 億美元。

根據 IC Insights 的報告，在 2018 年，中國地區採購的市占率約 39%，而美洲地區的企業採購則佔 19%(其中 90% 來自美國)。

應用方面，相機手機仍然是 CMOS 影像感測器最大的應用市場，佔 2018 年整體銷售額的 61%，以及整體出貨量的 64%。不過銷售額 CAGR 預期為 2.6% 至 98 億美元，約佔整體市場的 45%，相較而 2018 年的 61%(86 億美元) 有所下跌。

在未來五年內，汽車系統應用市場預期將快速成長，至 2023 年，汽車系統應用市場銷售額的 CAGR 將達到 29.7% 至 32 億美元，佔總銷售額的 15%。而 PC 和平板電腦中 CMOS 影像感測器的銷售額 CAGR 將為 5.6%，達到 9.9 億美元。