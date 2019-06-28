〈機構報告〉IC Insights：今、明年半導體資本支出將萎縮

研調機構 IC Insight 統計，未來全球半導體資本支出額預測，將會在 2019 年和 2020 年萎縮，過去六次半導體資本支出下滑時，有五次持續下滑了兩年才恢復。

下圖顯示了從 1983 年開始，到 IC Insights 預期的 2019 年和 2020 年半導體年度資本支出變化，係因今年半導體財測不佳，觀察過去半導體資本支出額增幅變化，得出至 2020 年以前支出額將減弱。

過去 34 年半導體產業資本支出

過去 34 年中，有六個時期，半導體行業資本支出在一兩年內以兩位數的速度下滑，分別是：

1985- 1986 年

1992 年

1997-1998 年

2001-2002 年

2008-2009 年

2012-2013 年

觀察得出，在 1983 年至 2010 年間，資本支出下降的每一時期，兩年後支出便上漲至少 45%，這是由於多數半導體製造廠會在經濟放緩期間，盡量減少支出，等到經過出現良好業績的 4 到 6 個財季，才會大幅增加其資本支出。

因此支出下滑的第二年支出增幅通常高於經濟衰退後的第一年。

鑑於 2019 年半導體市場財測不佳，IC Insights 預測半導體廠商明年的支出預算可能會非常保守。

另一方面 IC Insights 認為，美國半導體大廠美光 (Micron)(MU-US) 對明年資本支出，以及市場前景的態度，將代表整個半導體產業。

美光公司在最近一次電話會議上表示，2020 財年，預計資本支出將會低於 2019 財年。

如上圖所示，2015 年的資本支出減緩了兩年後，支出增幅強勁逾 45%，僅登記下滑 1%。此外，2016 年增幅僅有 4%，儘管前一年 2017 年資本支出增長了 41%，(不過也算是 2012 年到 2013 年支出下滑的四年後)。

IC Insights 認為自 2013 年以來資本支出增幅的周期性行為，和過去的周期相比，是半導體行業日趨成熟的現象。