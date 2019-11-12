垂直結盟 格力電器參與三安光電增資案

中國半導體材料大廠、LED 晶片龍頭三安光電昨 (11) 晚間公告將以非公開方式募集不超過人民幣 70 億元，有機會創下三安光電洽特定人增資金額最高紀錄，而所募資金將用於半導體研發等方面。據了解長沙先導高芯投資 (官方) 與格力電器計劃參與這次認購。

三安光電在順利取得募集消息傳出後，今日開盤一度大漲約 8%，截至上午 10:36 止，三安光電股價漲幅縮小至 2.1%，每股暫報 14.88 人民幣。

資料來源: 東方財富網, 三安光電股價日線走勢

這次三安光電計劃以洽特定人方式發行不超過 8.16 億股股票，金額不超過人民幣 70 億元，預計先導高芯和格力電器將分別認購人民幣 50 億元和人民幣 20 億元。

三安光電表示，這次募集資金將拓展 Mini/Micro LED 應用領域、高亮度 LED 照明、車用 LED 照明、紫外 / 紅外光 LED 等等應用領域。

業內人士指出，考慮供應鏈安全和自身需求，現在中國家電大廠開始出手投資半導體上游領域，以保障自身產品零組件供應穩定。

格力電器從去年開始就計劃切入半導體，其董事長董明珠曾透露出，格力電器要做空調晶片，且早在幾年前就已在自主研發空調晶片設計技術，並累積一定的經驗。

此外在去年 12 月，格力電器宣布出資人民幣 30 億元參與聞泰科技收購安世半導體的計劃。安世半導體是目前中國唯一擁有完整晶片設計、晶圓製造、封裝測試的大型 IDM 廠。

三安光電方面，其第三季財報不如預期，純益年減 64%，主要受到 LED 晶片價格下跌的影響。此外，中國 LED 產業已屬紅海市場，技術門檻不高，即使身為龍頭大廠，但毛利率與純益率均持續下滑。

三安光電目前最缺乏的就是高階產品的「出海口」，未來是否能利用格力電器這個下游品牌做為提升毛利的切入點，仍需觀察。