全球NO.1！TCL推高C/P值大尺寸Mini-LED電視

TCL 華星今 (30) 日宣布推出全球第一款大尺寸 AM RGB Mini-LED 新產品「MLED - 星曜電視」，畫質足以媲美 WOLED 的性能與更低的成本，為高階電視提供更多樣性的選擇。

同時，TCL 華星也推出全球第一款超薄直下式 Mini-LED 高畫質筆電面板、15.6 吋 5K·3K 超高畫質窄邊框面板及車載面板等多樣產品。據了解，Mini-LED 將成為華星光電接下來的重要發展方向。

(資料來源: 百度圖庫)

至於市場上已有其它大廠推出 Mini-LED 產品，業內人士指出目前既有產品都是在 PCB 上實現的，華星的產品將實現 TFT 驅動，在平坦度、穩定性上更優於 PCB 產品。

TCL 華星也公佈大尺吋技術路線。根據介紹，未來大尺吋面板技術將以畫質提升和外觀升級為基礎，主要圍繞在 8K、螢幕更新頻率、高對比度、超薄模組、超窄邊框等技術，並將追求 AI / 演算法優化及系統集成方面的提升。

而華星光電也透露，預計 2020 年將量產上市多款軟性折疊螢幕產品。

此外，華星光電也將加強生物辨識的布局，目前是固定單點螢幕指紋辨識，明年華星光電將推出全螢幕單點指紋辨識產品，2021 年則將進階推出全螢幕多點螢幕指紋辨識。

