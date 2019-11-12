盤前財經大事搶先讀2019年11月12日

今日操盤前瞻

法說會：卜蜂、上銀、聯邦銀、永豐金、英業達

終止掛牌：陽光能源 - DR

暫停交易：國巨、大聯大

電信三雄 10 月獲利 台灣大 EPS 0.37 元 坐穩獲利王寶座

電信三雄昨 (11) 日公布 10 月自結，台灣大 (3045-TW) 每股純益 0.37 元，贏過中華電 (2412-TW) 的 0.32 元及遠傳 (4904-TW) 的 0.22 元；台灣大累計前 10 月每股純益 3.83 元，持續蟬聯每股純益王寶座。閱讀全文...

〈中鋼展望〉Q4 將是營運與盤價谷底 明年 Q1 可望反彈

中鋼 (2002-TW) 昨 (11) 日公告 10 月營收，量價齊跌下，單月營收 276.78 億元，月減 4.3%、年減 24%；前 10 月營收 3094.83 億元，年減 7%，不過，近期美國鋼市回溫，中鋼看好，第 4 季將是營運以及盤價近期的谷底，明年第 1 季可望回溫。閱讀全文...

15 家金控前 10 月賺逾 3100 億元 創歷史新高

15 家上市櫃金控 10 月獲利全數出爐，雖然 15 家金控單月獲利較前月微幅衰退，但是累計前 10 月稅後純益突破 3000 億元大關、達 3186.46 億元，不但已超越去年全年稅後純益 2937 億元，可說是提前兩個月達陣，更創歷史新高的獲利水準。閱讀全文...

台商回流炒熱不動產交易 10 月土增稅收年增 2 成

台商回流讓不動產市場回溫，根據財政部統計，與不動產交易有關的土地增值稅與契稅兩者同步增加，其中土增稅單月稅收 91 億元，年增幅 2 成，契稅 10 月稅收約 13 億元、較去年同期增加約 2 億元。閱讀全文...

9 月經常性薪資年增率失守 2% 創 28 個月來最低增速

行政院主計總處昨 (11) 日公布 9 月全體受僱員工經常性薪資平均為 41845 元，年增 1.72%，不僅終結連續 6 個月年增高於 2% 的表現，更創下 28 個月以來最低增速，主計總處表示，主要原因是金融保險業等按月發放績效獎金減少所導致。閱讀全文...