15家金控前10月賺逾3100億元 創歷史新高

15 家上市櫃金控 10 月獲利全數出爐，雖然 15 家金控單月獲利較前月微幅衰退，但是累計前 10 月稅後純益突破 3000 億元大關、達 3186.46 億元，不但已超越去年全年稅後純益 2937 億元，可說是提前兩個月達陣，更創歷史新高的獲利水準。

從 10 月單月獲利來看，國泰金、中信金、兆豐金、元大金、第一金、合庫金、台新金、永豐金、開發金、日盛金等 10 家金控表現較上個月獲利成長。

進一步觀察累計前 10 月每股純益，富邦金、國泰金、中信金、兆豐金、元大金、新光金、玉山金、第一金、華南金、合庫金、台新金等 10 家金控，均已超過 1 元。

富邦金前 10 月 EPS 率先突破 5 元 國泰金 10 月獲利王、前 10 月純益王

富邦金 (2881-TW) 自結 10 月稅後純益 23.78 億元，較去年同期成長 10%，累計今年前 10 月稅後純益 560.83 億元，年成長 7%，今年前 10 月稅後純益已超越去年全年 477.3 億元，累計每股純益也率先突破 5 元大關、達 5.22 元，持續榮登金控每股純益龍頭。

富邦人壽因股息收益旺季已過，且 10 月承保表現良好使得業務費用較高，單月稅後純益縮水到只剩下 417 萬元，累計前 10 月稅後純益 274.34 億元。

台北富邦銀行 10 月稅後純益 16.72 億元，較去年同期成長 10%，主要受惠於手續費收入與金融市場操作帶動收益成長。累計前 10 月稅後純益 185.91 億元，較去年同期成長 11%。

國泰金 (2882-TW) 自結 10 月單月稅後純益 41.3 億元，前 10 月稅後賺 562.8 億元，無論單月或是累計純益都居金控之冠，不過因為國泰金股本較大，累計每股稅後純益 4.18 元仍居亞軍。

國泰金 10 月繳出好成績，主要是國壽處分股票，資本利得入袋，國壽單月稅後純益就貢獻 20.5 億元，挹注金控累計前 10 月一舉扭轉前 9 月獲利仍比去年衰退的情況，較去年成長 1.97%，資產價值續成長下，金控 10 月底每股淨值上升至 50.7 元。

中信金累計稅前獲利首度超過 500 億元 兆豐金累計獲利超越去年全年

中信金 (2891-TW) 累計前 10 月稅前純益首度超過 500 億元，稅後純益已超過 400 億元、達 408.15 億元，稅前及稅後純益均已超越 2014 年全年稅前純益 452 億元及稅後純益 394 億元歷史高點，改寫新高。

中信金總經理吳一揆表示，2014 年中信金因認列日本東京之星銀行廉價購買利益，使獲利大幅提升，而今年金控獲利創造佳績，則是因銀行核心業務及資產規模穩健成長，及合併台灣人壽保險公司後雙核心獲利引擎策略奏效，因此再次創下中信金控獲利新高峰。

兆豐金 (2886-TW) 自結 10 月稅後純益為 25.25 億元，月增近 3%；累計前 10 月稅後純益 252.73 億元、每股純益為 1.86 元，已經超越去年同期獲利，年增率約 3%。

其中，以子公司兆豐證獲利大躍進，主要因台股 10 月強漲、成交量回升，自營操作、承銷股票均有獲利，使兆豐證券 10 月單月獲利 1.71 億元，與去年同期的虧損 7100 萬相比有大幅成長。兆豐銀 10 月稅後純益也貢獻 20.38 億元，年增近 6 成，累計前 10 月稅後純益 213.96 億元。

新台幣強升撂倒新壽 10 月轉虧 玉山金前 10 月獲利續創歷年同期新高

新光金 (2885-TW) 自結 10 月稅後純益只剩下 2.89 億元，之所以比起上個月的 14.21 億元大幅縮水，是因為子公司新壽轉為虧損，新台幣 10 月強升，使得新壽匯兌成本超過 50 億元，動用外匯價格變動準備金 39 億元，外匯準備金餘額 10 月底剩下 43.8 億元，新壽 10 月因此稅後淨損 2.53 億元。

新光金 10 月稅後雖然大減，但前 10 月稅後純益 192.87 億元，仍年增 15.4%，累計 EPS 為 1.57 元。且在 63 億元現金增資及 12 億元股票未實現利益挹注下，新壽 10 月底淨值增至 1145 億元，新光金每股淨值攀升到 15.31 元，均創近年新高。

玉山金 (2884-TW) 在各項業務穩健成長、保持優良資產品質下，單月稅後純益 17 億元，累計前 10 月稅後純益 174.9 億元，前 10 月獲利較去年同期成長 19.7%，再創歷年同期新高，EPS 為 1.51 元。

第一金前 10 月獲利年增 1 成 台新金前 10 月獲利年成長 10%

第一金 (2892-TW) 自結 10 月稅後純益 15.55 億元，累計前 10 月稅後純益為 169.32 億元，較去年同期成長超過一成，EPS 為 1.36 元。第一金主要核心子公司一銀 10 月因為金融交易亮眼，帶動一銀單月稅後純益達 16.24 億元。

華南金 (2880-TW) 自結 10 月合併稅前純益為 11.91 億元、合併稅後純益為 10.07 億元；累計合併稅前純益 163.77 億元、合併稅後純益為 139.86 億元，每股稅後純益為 1.15 元，每股淨值為 15.35 元。



台新金 (2887-TW) 自結 10 月稅後純益為 12.63 億元，較前月成長約 33%，累計前 10 月稅後純益 131.80 億元，年成長 10%，累計 EPS 為 1.09 元。

台新銀行 10 月稅後純益 11.00 億元，較去年同期大幅成長 55%，主要是各項核心業務獲利動能穩健成長，特別是來自於投資收益的挹注，讓獲利明顯優於去年同期；累計前 10 月稅後純益為 111.11 億元，年成長 15 %，資產品質仍維持穩健，截至 10 月底，台新銀逾放比率為 0.18 %，備抵呆帳覆蓋率為 767.96 %。

台新證券 10 月份稅後純益 0.28 億元，較前月增加 0.10 億元，主要是證券市場行情回溫且交易熱絡，經紀業務的成交量及市佔率皆創新高，帶動獲利增加；累計前 10 月稅後純益 3.95 億元，年成長 44%。

永豐金前 10 月獲利年成長 28% 開發金前 10 月獲利年增 56%

永豐金控 (2890-TW) 自結 10 月單月稅後純益 10.29 億元，累計 1-10 月稅後純益 105.74 億元，年成長 28%。其中主要子公司永豐銀行 10 月稅後純益 8.54 億元，年增 17%、月增 134%；累計 1-10 月稅後純益 87.82 億元，年成長 3.7%；永豐金證券 10 月稅後純益 1.61 億元，累計 1-10 月稅後純益 15.57 億元，年成長 236%。

開發金 (2883-TW) 自結 10 月獲利 4.36 億元，開發金控發言人張立荃表示，受到中美貿易戰氣氛趨於和緩、半導體業展望樂觀帶動及外資持續買超等因素影響，臺股指數創 29 年新高，帶動證券及壽險等業務獲利動能，前 10 月稅後純益 111.24 億元，較去年同期大增約 56%，EPS 達 0.76 元。

開發金各子公司中，凱基銀行 10 月獲利來自淨利息與手續費收入貢獻，加上金融投資收益穩健，惟因增提授信備抵準備影響，10 月稅後獲利 1.58 億元，累計前 10 月稅後獲利 30.27 億元。

台股 10 月成交量較前月回升，整體市場走勢正向加上外資買超，帶動經紀、自營操作等業務皆有獲利貢獻，凱基證券 10 月稅後獲利 4.16 億元，累計前 10 月稅後獲利 49.66 億元。

子公司中華開發資本受海外投資部位評價波動壓抑，10 月稅後虧損 1.95 億元，累計前 10 月稅後獲利 19.59 億元。中國人壽 10 月稅後獲利 9.25 億元，累計前 10 月稅後純益 138.76 億元。

