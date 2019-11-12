郭明錤：新Apple Watch將導入更多LCP軟板 台郡、臻鼎受惠

蘋果無線耳機 AirPods 銷售佳，並進一步推出新產品 AirPods Pro ，中國天風證券分析師郭明錤進一步對蘋果另一穿戴裝置 Apple Watch 指出，明年下半年蘋果 Apple Watch 軟板將採用更多 LCP 軟板，台廠包括臻鼎 (4958-TW) 及台郡 (6269-TW) 等，都將因此受惠。

郭明錤認為，Apple Watch 對防水能力的要求較 iPhone 高，因此具抗潮能力的 LCP (液晶材料軟板) 需求可望增加，且 Apple Watch 5 已具備不遜於 iPhone 6S 的運算能力，明年下半年推出的新款 Apple Watch ，對提升內部與外部傳送速率要求將更高，預期將採用更多 LCP 軟板，取代傳送速率較慢的 PI 軟板。

郭明錤指出，陸廠東山精密、臻鼎與台郡等，都是明年新款 Apple Watch LCP 軟板用量最大受益者，單價較高的 LCP 軟板，將帶動供應商未來數年營運成長。

郭明錤估， Apple Watch 將是明年蘋果成長幅度最大的硬體產品，估 2019 年出貨將達 2100-2300 萬支，明年成長到 2500–2700 萬部。

郭明錤強調，Apple Watch 快速成長的關鍵，包括硬體設計符合穿戴裝置產品， 軟體與生態體系成熟，同時，Apple Watch 也獲 AirPods (TWS) 成長帶動。

郭明錤認為，LCP 軟板單價較 PI 軟板高 40-50% 或以上，估東山精密、臻鼎與台郡的 LCP 軟板出貨比重將逐年增加，並成未來數年關鍵成長動能，預期 Apple 所有硬體產品都將全面提升 LCP 用量，且為降低風險，也將自 2020 年大量採用東山精密、臻鼎與台郡所生產的 LCP，這些廠商未來也將供貨更多 LCP 軟板給 iPhone 與 iPad。