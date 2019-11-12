習近平出訪希臘  促成中遠集團希臘最大港投資案

中國國家主席習近平於週一 (11 日) 週一訪問中遠集團在歐洲第六大集裝箱港口比雷埃夫斯港，並與與希臘同意推進中遠集團在希臘最大港口比雷埃夫斯的 6 億歐元投資案，以增強該港在歐亞貿易樞紐的優勢，該協議也是希臘與中國簽署的 16 項經貿協議之一。

中國國家主席習近平於上週日出訪希臘，進行為期三日的國事訪問，於週一 (11 日) 與希臘總理 Kyriakos Mitsotakis 會談，兩國並簽署諒解備忘錄，表示將共同克服中遠集團在比雷埃夫斯港投資案遭遇的任何阻礙。

中遠集團 (COSCO) 自 2008 年 10 月，從希臘當局長達 35 年的特許經營權，加強升級比雷埃夫斯港的集裝箱碼頭，其後兩國關係日益緊密。

2016 年中遠海運更在希臘議會的投票批准下，獲得了收購該港口管理局的 51% 股權。估計該協議一旦達成，將使其能夠多加收購比雷埃夫斯港口 16% 的港口股權。

中遠集團計劃將比雷埃夫斯港口轉變為歐洲最大的商業港口，斥資約 6 億歐元 (合約 6.6 億美元) 促進歐亞業務發展，其中包括到 2022 年前，將強制性投資 3 億歐元於比雷埃夫斯港。

此一項目被指是加強兩國共建「一帶一路」倡議，雙方都盡可能的將希臘在歐洲、亞洲和非洲樞紐的戰略地位發揮極致，並稱希臘最大港，有望成為中國引進歐洲出口國的重要樞紐。