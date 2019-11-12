中駐巴西大使：對於華為與巴西的5G合作充滿信心

週一 (11 日)，中國政府表示，對巴西將選擇華為 (Huawei) 作為國內 5G 網路營建商之決定充滿信心，市場認為，這一決定可能使巴西總統 Jair Bolsonaro 與美國之間關係生隙。

中國政府駐巴西利亞大使楊萬明表示，對於華為與巴西在 5G 技術方面合作充滿信心，在美國向華為發出的不實指控與言論時，巴西的華為的態度一向抱持客觀和理性，相信巴西在分析華為出價時，會以自身發展利益為考量。

外媒此前指出，考量到智慧型手機在當地市場的營運狀況，華為計畫於巴西的聖保羅州投入 8 億美元建設新工廠，以生產 5G 基地台等產品。

中國國家主席習近平本週將出訪希臘進行國事訪問，同時於巴西利亞會見巴西總統 Jair Bolsonaro，這是他們在不到一個月的時間內進行的第二次會議。

在因國安理由向華為拋出禁售令後，美國政府不斷向盟友喊話斷除與華為的一切合作關係。美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 上週五 (8 日) 於德國再次重申警告，稱在中國執政的共產黨之領導下， 華為不值得被信賴。

在過去的十年中，中國對鐵和大豆等原材料的龐大需求，使其成為巴西的最大貿易夥伴國。目前巴西正進行國有企業私有化進程，同時希望中國能在其私有化過程中投資巴西國有企業，強烈表示巴西比以往願意向中國出售大豆、肉類以及鐵礦石等原物料產品。

中國囊括巴西出口貿易約四成，已連續十年為巴西第一大貿易夥伴國，在全球經濟放緩的擔憂之下，巴西整體出口日益減少，因此對巴西來說，與中國的合作關係至關重要。

不過，Jair Bolsonaro 作為美國總統川普的親密盟友，華盛頓方面警告，若巴西允許中國科技公司發展合作關係，美國可能重新考量與巴西在國安方面的合作。

習近平將於本週在金磚國家峰會期間，與 Jair Bolsonaro 分別舉行雙邊會議。預計華為將於明年參與巴西國家 5G 鋪設之競標。