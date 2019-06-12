中遠海控、俄羅斯海運將合資 取道北極運送天然氣

中國最大海運企業中遠海控 (Cosco Shipping Holdings Co.)，將與俄羅斯海運巨頭，也是全球最大天然氣運輸商之一的 PAO Sovcomflot 合資，取道北極航線，將西伯利亞大陸的天然氣能源，運往西方和亞洲市場，象徵中國已逐漸將業務拓展至北海航線。

該協議是在北京發佈首份北極白皮書一年後提案，白皮書內鼓勵在北海行線上進行投資，並進行商業航行，將會是「冰上絲路」計畫的一部份。

中俄兩家國有公司將由一對有著 12 艘破冰液化天然氣 (LNG) 油輪組成的船隊運營，目標將把天然氣能源透過名為 Yamal 的 LNG 項目，送往北歐、日本、韓國和中國。

中國去年進口液化天然氣約 5,700 萬噸，中國希望能透過 Yamal 的 LNG 項目，替中國每年提供穩定的 400 萬噸 LNG。

全球暖化導致北極融冰，新出現的北海航運路線，目前美國、俄羅斯和北歐各國皆擁有航權，因此中國也想要投資北海航運，以利推動自身能源和航運優先權。

西伯利亞海域冰層覆蓋率逐年減少 (圖: 華爾街日報)

雖然距離中國最近的北海港口也要數千英里，但中國有意開發北極航運，成為其「一帶一路」計畫的一部份。

參與設立合資企業 Maritime Arctic Transport LLC 的人士表示，中遠海控或許有意入股 Sovcomflo，加入全球最大天然氣運輸商之一。

此外，俄羅斯第二大私營天然氣生產商 Novatek，已與兩家中國石油巨頭簽署購買協議，出售了北極 LNG(液化天然氣) 2 的航運權。

Novatek 宣布已與中國海洋石油 (CNOOC)，和中國石油天然氣集團公司 (CNPC) 的擁有全資的子公司，就出售北極 LNG 2 項目 10% 的參與權益簽署了股份購買協議，該協議將在近期結束，但須經俄羅斯聯邦和中國監管機構批准。

北極 LNG2 項目打算使用重力基礎結構 (GBS) 平台建造三條每年 660 萬噸的液化天然氣列車，該項目是以 Utrenneye 油田資源為主要供應。