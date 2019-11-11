地緣政治削弱債務安全性 穆迪看壞2020年全球主權信用展望

週一 (11 日)，評級機構穆迪 (Moody’s) 以地緣政治動盪將削弱政府債務安全性為由，對 2020 年的全球主權信用評級發表負面展望。

穆迪於週一發布的報告中表示，當前地緣政治動盪加劇 GDP 增長放緩的風險，降低了高債務負擔、低財政緩沖之國家的緩衝能力，可能進一步威脅全球政府債務之體質，並稱美中貿易戰是最明顯的體現。

根據上述報告，穆迪認為對於經評估的 142 個主權國家而​​言，全球環境已變得難以預測，其中包含 63.2 兆美元的未償債務，隨著地緣政治風險不斷上升，更加彰顯了體質弱主權國家之脆弱性。

此外，穆迪發現如今「民粹主義」的興起，導致許多已開發經濟體和部分新興經濟體中，有許多人強烈反對政策的正統性與多邊主義，企圖破壞既有共識，而這正持續削弱國家政策的有效性，加劇社會和治理風險。

通常，擁護民粹主義的政策會創造與他國的衝突，將國內政治風險逐步轉化為地緣政治風險，同步高升的國內和地緣政治摩擦，將進一步削弱政策的預測性與有效性，並危及政府機構實行政策能力。

上週，受到全球貿易磨擦與英國脫歐等一連串不確定因素影響，穆迪接連下調南非、印度、英國等多國的主權信用評級，南非自「穩定」下調至「負面」，印度與英國皆自「穩定」下調至「負面」，目前英國仍維持在 Aa2 評級，印度則為 Baa2 評級。

至於歐洲其他地區，由於償付能力持續惡化，穆迪今年 6 月再次下調土耳其之信用評級，該國在 2018 年曾遭兩度降級，理由為政府機構的職能和政策有效性持續被削弱。