雙11銷售再創紀錄 天貓成交額破百億人民幣只花96秒

11 月 11 日 0 時，雙 11 盛大登場。今年天貓雙 11 購物優惠慶典成交額突破人民幣 100 億元只花 96 秒，比 2018 年減少 29 秒。而銷售不到 1 個半小時，金額即突破 2016 年雙 11 的總成交額，逾人民幣 1207 億元。似乎向全球展現即便在美中貿易帶來的負面衝擊下，中國消費實力並未受到太大影響。

銷售盛況看不出中國經濟成長正逐漸下滑 (圖片: AFP)

阿里巴巴今年在雙 11 節慶中，請到美國流行英樂天后 Taylor Swift 為雙 11 的銷售刺激買氣。此外，品牌業者也利用天貓平台推出超過 100 萬款新產品。

而天貓雙 11 當天，預計透過天貓 APP、淘寶 APP 等參與購物狂歡的用戶將成長 1 億。更值得一提的是，阿里巴巴體系內的銷售平台已不光只有出售服飾類、家具類等一般常見的消費產品，就連房屋和汽車等超高單價的產品也在網路平台開賣。

在天貓雙 11 開始數小時內，不少品牌廠陸續公布銷售佳績，如 NIKE 表示在 1 分 45 秒成交破億人民幣；蘋果官方旗艦店 10 分鐘成交額已超過去年雙 11 7 倍。

至於去年天貓雙 11 全天的最終成交額達人民幣 2135 億元，首度突破 2000 億大關，而今年再將紀錄推至新高，似乎沒有懸念。

不過，受到美中貿易戰的影響，美媒報導指出市調機構 Alix Partners 發布「中國雙十一消費調查報告」中顯示，78% 的中國受訪者表示，他們會重新考慮雙十一是否購買美國品牌。

此外，根據 Brunswick Group 發布的一項針對中國消費者的調查中，有半數以上的人表示他們不買美國產品。但以今年雙 11 銷售情況來看，至少美國的大品牌熱賣情況更勝去年，並未遭受到嚴重拒買情況。

