馬斯克太空移民有影！SpaceX火星原型火箭Starhopper首次成功發射並著陸

馬斯克 (Elon Musk) 的火星移民計畫又邁進一步！

SpaceX 公司首次成功發射與降落原型火箭 Starhopper，雖然是一個短暫的測試，卻是該公司邁向下一代火箭的巨大飛躍。

Starhopper 是「星艦」的測試模型，後者是 SpaceX 正在開發的大型太空船，目標是同時運送多達 100 人上太空。

SpaceX 執行長馬斯克在推特上發文慶祝，「Starhopper 發射成功。」

馬斯克發布一段週四由無人機拍攝的 SpaceX 飛行測試影片，飛行測試地點在 SpaceX 位於德州 Boca Chica 海灘的工廠。

經過數月測試後，該火箭終於自地面起飛，前一晚 SpaceX 試飛時卻在引擎起火後暫停了數秒。雖然目前還沒有取得週四飛行測試的官方數據，但 SpaceX 先前表示，打算讓 Starhopper 在空中飛行約 65 英呎。

SpaceX 的「星艦」是可以完全重複利用的設計，意味整個火箭能再次發射、著陸、再發射、在著陸，更像是飛機而不是火箭，目前該公司正穩定籌措「星艦」與其衛星互聯網絡「Starlink」的資金，今年迄今 SpaceX 已經在整個 3 輪融資中籌措 13 億美元以上的資金，再加上迄今已經籌措的 10 億美元以上資金，SpaceX 市值目前已經上升至 333 億美元以上。