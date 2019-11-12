能源盤後—川普捉摸不定 中美貿易緊張氣氛再起 原油走低

週一交易，原油期貨價格走低，係因近期中美貿易談判又讓市場有些擔心長期關稅混戰下的能源資產需求。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 66 美分或 1.2%，收每桶 56.58 美元，

上週五達 WTI 原油期貨收盤創 9 月 24 日以來最高價，上週漲幅近 1.9%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 54 美分或 0.9%，收每桶 61.97 美元，上週收高 1.3%。

美國川普總統週六表示，中美針對「第一階段協議」的貿易談判進行「非常順利」，但近期媒體報導稱美國同意分階段削減關稅的說法不確實，並強調他認為北京當局比美國更需要貿易協議。上週末他準備前往阿拉巴馬時發表上述談話，引起大眾質疑近期內貿易僵局解套的可能性。

川普說，「我們如果沒有達成對的協議，我們就不會簽定協議。」

上週五原油期貨價格上漲，係因報告顯示美國原油鑽井活動暫緩，這有利推升原油價格。油田服務公司 Baker Hughes Co. 公布上週活躍的鑽井平台數量減少 7 個至 684 個，為連續第三週下降，且較去年同期減少 202 個。

但與此同時，外媒報導，連同俄羅斯在內的 OPEC + 可能不打算擴大減產。

阿曼石油部長 Mohammed Al Rumhy 表示，OPEC 與其夥伴 12 月開會時可能不會宣布加深減產，這引發眾人擔心市場恐供應過剩，進而讓價格承壓。

然而，OPEC 領導國沙烏地阿拉伯卻欲推動擴大減產，因為沙國正準備阿美石油公司加工廠 IPO，潛在價值約 2 兆美元。

OPEC + 會議預定 12 月 5 日至 6 日舉行。

此外，EIA 上週三公布原油庫存大增 790 萬桶，為連續第二週上升，也成原油下跌動力之一。

但部分投資者仍樂觀看待原油近期價格。

Spartan 資本證券首席市場經濟學家 Peter Cardillo 週一報告指出，「沙國已經公開表態，他們將建議 OPEC 成員擴大減產，我們認為此舉將吸收多於供應量，即使近期價格受挫，我們仍很有信心 60 美元的油價不遠了。」

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