傳騰訊擬與任天堂合作 拓展美國主機遊戲市場

據外媒報導，中國最大遊戲公司騰訊 (0700-HK) 擬與日本任天堂 (7974-JP) 合作，開發並使用任天堂的角色來製作主機遊戲，以期將市場從中國擴展至美國和歐洲地區。

目前，就營收而言，騰訊是全球最大的電玩遊戲公司，在中國的智慧型手機和 PC 遊戲市場中佔有主導地位，不過還未能打入美國遊戲市場，根據一位騰訊高階主管的說法，該公司正在尋求進一步通過與任天堂的合作夥伴關係，向海外擴張，並瞄準美國和歐洲的遊戲玩家。

該名騰訊高階主管表示：「我們希望用任天堂的角色來創建遊戲機，並從任天堂的工程師那裡學習製作遊戲機的要素。」

從長期來看，騰訊期望藉此計畫有機會更進一步向任天堂學習如何贏得並吸引美國和歐洲市場的遊戲玩家，因為騰訊先前所推出的國際版《傳說對決》(Arena of Valor，AOV) 並未能有效攻入國外市場。

另一方面，根據騰訊在今年 4 月份公布與任天堂的合作協議，騰訊承諾至少會協助任天堂在中國出售數百萬台的遊戲機。在今年 7 月份，騰訊和任天堂的寶可夢公司 (Pokémon) 已經同意共同製作遊戲，以協助打入中國市場。任天堂似乎看到了向中國市場擴張的機會，據悉，該公司已要求外部開發商開發針對年輕女性的遊戲，例如浪漫遊戲，因為這類遊戲在中國市場中更受到追捧。

根據中國遊戲發行商協會發布的報告顯示，在 2019 年上半年，中國製造的遊戲在海外市場的銷售額年成長 20.2%，達到 56 億美元。