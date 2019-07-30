高通與騰訊宣布 合作5G電競手機

美國行動處理器龍頭：高通 (QCOM-US) 與中國手遊龍頭：騰訊 (0700-HK) 宣布，雙方將在遊戲設備上合作，開發新項目，包括讓中國的手遊機使用高通的最新晶片，並創建一個全新 5G 騰訊遊戲手機。

高通是目前 Android 系統手機最大的晶片廠商，騰訊目前的市值達 4530 億美元，是中國最大的手機軟體公司，旗下有微信等高普遍性的手機軟體。

根據雙方的協議聲明，騰訊的 Android 遊戲手機，將可以搭載高通的 Snapdragon Elite Gaming，大幅提高電競性能。雙方也將計畫共同開發 5G 版的騰訊遊戲手機。

雙方先前其實也曾有過合作。騰訊與國內手機大廠華碩 (ASUS)，今年成為策略夥伴後，合作推出新一代 ROG 玩家共和國的電競手機「ROG Phone II」，這是首款搭載最新高通 Snapdragon 855 Plus 的電競手機。

高通表示，高通的 Snapdragon855 Plus 行動平台的性能提升，包括優化速度與強化效能，將可以讓電競提升到新的境界，為玩家提高規格門檻，特別是 5G 領域的遊戲。

高通中國的執行長 Frank Meng 認為，手遊將是未來 5G 應用上，非常重要的發展方向，將成為下個世代手遊進展的有利條件。Frank Meng 表示，5G 設備擁有更快的速度與效能，將可以提供多工複雜的遊戲有更流暢的遊戲體驗。