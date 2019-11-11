南港「世界明珠」案今動工 東區門戶計畫開發進入2.0階段

北市東區門戶計畫最受矚目的建築指標案，南港輪胎 (2101-TW) 總銷金額達 1000 億元「世界明珠」開發案今 (11) 日動工，台北市副市長彭振聲指出，此開發案宣告東區門戶開發計畫進入「2.0」階段。

彭振聲指出，台北市除東區門戶開發案計畫外，另有西區門戶開發計畫，包括 C1、D1 之外，整個台鐵的 E1、E2 案也將進行開發。

南港輪胎「世界明珠」開發案今日動工，宣告南港規劃超過 20 年的舊廠開發案，占地近萬坪大案，正式進入實質開發階段，這也是南港東區門戶計畫自辦都更通過第一案。

總銷 1000 億元的南港「世界明珠」建案 11 日動工。(鉅亨網記者張欽發攝)

2015 年台北市政府擇定南港區，開始啟動總面積 440 公頃的東區門戶計畫，經過多年積極建設，包括交通轉運樞紐、國家級生技產業廊帶、流行音樂及文創產業、軟體及會展產業、整體跨區重劃及都市更新、公共住宅社區、公共環境與南港全區通盤檢討等，4 年來中央與市府聯手積極建設，東區門戶從計畫藍圖變成眼前所見的城市榮景。

東區門戶計畫核心區，歷經 10 年嚴格的都市計畫審查通過的「世界明珠」，右鄰北部流行音樂中心、左靠南港車站，未來又有綠廊、空橋、商業配套規劃，在立面、空間與智能等設計都是做到世界等級。聯強國際 (2347-TW) 及其關係企業便看好其地段發展優勢、認同其建築理念，尚未公開銷售前，率先購買 15 個樓層，合計 63.58 億元，作為集團全球營運中心。

「世界明珠」建案，全案預估工程預算就高達 160 億造價，並委由華熊與中鹿兩大日系營造團隊負責全案營造。