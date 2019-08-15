南港輪胎世界明珠開發案 聯強國際斥資逾63億買下商辦當總部

輪胎大廠南港輪胎 (2101-TW) 世界明珠舊廠開發案，今 (15) 日確定將由國內資訊產品通路龍頭聯強國際，以建物每坪單價 100 萬元的價格，共斥資 63.58 億元，買下世界明珠開發案部分辦公大樓，作為企業總部，雙方於今日簽署買賣備忘錄。

世界明珠舊廠開發案由南港輪胎子公司南榮開發建築負責，聯強國際取得 15 樓層的辦公大樓，各樓層面積皆約 403.89 坪，共計約 6058.35 坪，及停車位 100 個，建物每坪約新台幣 100 萬元，停車位每個 300 萬元，總交易價格為新台幣 63.5835 億元。

世界明珠舊廠開發案規模龐大，光是基地面積就超過 9000 坪，總樓地板面積達 7 萬坪，被視為台北市指標性開發大案，該開發案計畫將投入 150 億元，預計 2023 年底前完工。其中，住宅占比將達 49.1%，辦公大樓 42.5%，商場 6.7%，藝文展演約 1.7%，而商場已與微風集團簽約，租約為 20 年。

此外，為該開發案資金需求，南榮開發董事會今日也通過，擬向以華南銀行為統籌主辦銀行的銀行團，申請聯貸案，期限為 5 年期，總額度新台幣 270 億元，用以支應世界明珠舊廠開發案興建成本，及償還既有借款。

