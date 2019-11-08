桃園春日路「這一段林蔭大道」 提升小檜溪區段發展

桃園春日路具備桃園城市經濟發展的「中軸線」，在縣市合併前，春日路周邊都是知名建築匯聚，生活機能成熟，民生需求幾乎都可以在 5 分鐘通勤時間內滿足，是生活居住極其方便的中軸大道。自 2019 年小檜溪重劃區完成後，在最新都市計畫規範下，沿春日路兩旁的建築，規定必須退縮 10 米，讓原本路幅 30 米的春日路，在小檜溪重劃區這一段變成開闊 50 米棟距，而建築物退縮 10 米將設為人行步道並且廣植綠樹，大幅提昇區段能見度，被稱為桃園的仁愛敦化林蔭大道。

小檜溪 3 大優勢比藝文特區更好 市府積極打造「桃園新東區」

當小檜溪重劃區春日路第一排兩旁建築都退縮 10 米之後，讓區域建築產生 3 大優勢，包括創造第一排建築 50 米開闊棟距空間，以及留出人行步道、可散步、運動、休憩，加上依規定廣植綠樹，阻絕臨路車流噪音等。這樣的規劃與桃園藝文特區相同，但房價卻便宜 3 成左右，而且更接近高速公路，前進雙北、南下台中都很方便。更重要的是，小檜溪重劃區緊鄰春日路已經相當成熟的生活商圈，比起藝文特區的生活機能高出許多。區域房地產業者表示：「小檜溪重劃區這段的春日路，未來勢必成為與台北市仁愛路、敦化南路相同的林蔭大道，也會帶動區域居住品質。」

目前開發甫完成的小檜溪重劃區，位置得天獨厚，不但被舊市區環繞，享有現成的生活機能，「3 字頭」的預售建案也蠢蠢欲動，區內有 5 座親水公園是最大賣點，綠地公園以及親水步道，綠意環繞的生活環境，以及桃園市府積極打造「桃園新東區」，吸引不少台北客戶來此購屋，後市可期。

小檜溪重劃區第一件推出銷售的預售案「檜樂集」潛銷期間吸引 300 多組客戶。（圖 / 鉅亨網資料照）

小檜溪首發預售案 「檜樂集」成新指標

小檜溪重劃區第一件推出銷售的預售案「檜樂集」11 月 2 日正式公開，規劃地上 14 層、地下 4 層建築，24-39 坪格局，屬於首購、首換的購屋族群，建築規格全部以高端建築為規範，一樓挑高 6 米大廳設計，彰顯住宅氣勢，公共設施足以滿足一般家庭需求，臨 30 米春日路，創造更好的通勤動線。「檜樂集」銷售現場人員表示，這樣的產品等級，與「3 字頭」的親民價，在潛銷期間就已經吸引 300 多組客戶，將成為小檜溪重劃區內的建築新指標。