香港社運升級 林鄭月娥譴責 港股則隨陸股走高

今 (8) 日香港行政會議召開例行會議，香港特首林鄭月娥在會議表示，過去的長周末，見到香港各地出現嚴重和廣泛的暴力破壞，直指示威者的行動有針對性，並大肆壞商店，造成恐慌，同時鐵路系統亦全線癱瘓。林鄭月娥譴責示威者暴力已沒底線，無法無天，香港特區政府決心制止。

她重申一般民眾不可行使私刑，指出有人在公路設路障截查車輛，查看身份文件，這個舉動已經讓香港進入非常危險的處境。

林鄭月娥重申，「禁蒙面法」的目的是協助警力有利執法，更重要是有阻嚇作用，不希望有更多人因為戴上面罩，認為識別不到身份，便可以做違法行為。

林鄭月娥指出，「禁蒙面法」在很多歐美的國家都實施，包括英國，因此香港符合國際標準，她希望對於「禁蒙面法」的批評應站在同理心，如果國外也發生類似於香港的情況，相關政府會採取什麼行動。

林鄭月娥表示「禁蒙面法」受到社會廣泛支持和認同，因為香港人，包括很多機構都覺得「香港已經亂夠，已經 4 個月」，因此香港政府必須要採取一些更堅定的行動去處理這次前所未見的情況。

即使香港在長周末發生一連串暴力事件，但港股今日開盤走勢仍未受到過多衝擊，反而跟隨中國十一長假後陸股開出紅盤的走勢。

資料來源: 東方財富網, 恒生指數即時走勢

而針對立法工作，她表示香港政府刊憲立法會將在 10 月 16 日展開新一年度會期，而這將是本屆立法會最後一年度開會，若不能處理順利消化法案，則未通過法案要在下一屆重新開始。她希望立法會可以順利復會，處理大量積壓的立法工作。

同時，香港區議會提名工作已經展開，林鄭月娥表示，會盡最大能力辦一場公平公正的選舉。但目前選舉氣氛相當複雜，亦出現針對性事件，政府會監視情況，但她希望選舉能順利舉行。