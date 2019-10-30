蘋果通過新專利：涵蓋顯示器、健康管理、AR、iPhone等設計

美國專利商標局近期授權了蘋果 (AAPL-US) 42 項新專利，分別涉及未來的混合量子點顯示器、健康追蹤、以及 iOS 中擴增實境 (AR) 的 3D 模型系統，此外，蘋果也獲得通過先前 iPhone 5S 和 SE 推出時所申請的外觀設計專利。

混合量子點 LED 及 OLED 顯示器

該專利編號為 10192932，涵蓋了與該公司未來顯示系統相關的發明，該顯示系統將採用 OLED、QD-LED 等新型顯示技術，暗示蘋果未來產品也可能會使用此種新型顯示器。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

利用穿戴設備的研究模組輔助追蹤使用者的身體狀況

該專利編號為 10460834，涉及透過可穿戴傳感器裝置以研究使用者健康狀況的系統和方法。

在應用上，穿戴傳感器設備除了能與使用者的個人電腦等設備配對外，還允許與一個或多個專業研究設備配對。 使用者能藉由穿戴設備獲得多項與其健康狀況相關的數據，並讓研究人員針對數據進行監視及追蹤。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

支援 3D 模型系統的使用者介面

該專利編號為 10460529，其與設備、方法和使用者界面有關，涉及系統中 3D 模型的應用。

此專利能提升未來 iPhone 和 iPad 的 AR 功能，但預期不會應用於未來的 AR 耳機中。

蘋果專利示意圖 (圖片: patentlyapple.com)

iPhone 設計專利

除上述外，蘋果此次也獲得通過了兩項 iPhone 5S 和 iPhone SE 的設計專利，專利字號分別為 D864,949 與 D864,950，而根據知名蘋果分析師郭明錤此前報告透露，蘋果在 iPhone SE 的設計基礎上，將於 2020 年初推出第二代 iPhone SE2。