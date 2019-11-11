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Power Ledger 南澳推「區塊鏈軟體」盼提升電力買賣自主性

※來源：區塊客

澳洲區塊鏈能源業者 Power Ledger 已與當地一家能源零售業者合作，打算在南澳洲地區推出區塊鏈軟體「虛擬電廠（Virtual Power Plant）」，讓民眾能將過剩的太陽能和電池空間儲存到應用程式內，並更有效加強控制及管理能源的使用。

Power Ledger 日前透過聲明表示，作為合作計劃的一部分，Power Ledger 會將 Virtual Power Plant 整合到澳洲電力批發業者 Powerclub 的商業產品中，新方案目的是要讓用戶能夠享有批發電價，並且降低全年的能源費用。

具體而言，Virtual Power Plant 是基於雲端的分散式電廠，能加強能源生產並提供能源交易，更允許 Powerclub 會員將他們的淨太陽能和電池儲量匯入其中，接著在電力需求高、以及電價大漲期間賣出太陽能。

根據 Power Ledger 的說法，這項技術的目標是要讓澳洲民眾能在「能源的使用及付費上」，獲得一定程度的控制權，進而避免被電力零售公司收取額外的隱藏費用。

Power Ledger 聯合創辦人兼董事長 Jemma Green 在聲明中指出，電力產業的未來將逐步轉型「去中心化」和「民主化」，就像 Uber、Ola 等共乘應用程式對計程車產業造成影響。

新聞稿中還表示，最新的商業協議是 Power Ledger 能源交易技術首度大規模推向市場，此前，該公司曾於今年 9 月在澳洲西部進行首次能源交易試驗計畫，而後再 10 月初宣布在日本關東地區進行另一項能源交易試驗計畫，預計在今年 12 月完成。

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