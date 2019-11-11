Power Ledger 南澳推「區塊鏈軟體」盼提升電力買賣自主性

澳洲區塊鏈能源業者 Power Ledger 已與當地一家能源零售業者合作，打算在南澳洲地區推出區塊鏈軟體「虛擬電廠（Virtual Power Plant）」，讓民眾能將過剩的太陽能和電池空間儲存到應用程式內，並更有效加強控制及管理能源的使用。

Power Ledger 日前透過聲明表示，作為合作計劃的一部分，Power Ledger 會將 Virtual Power Plant 整合到澳洲電力批發業者 Powerclub 的商業產品中，新方案目的是要讓用戶能夠享有批發電價，並且降低全年的能源費用。

具體而言，Virtual Power Plant 是基於雲端的分散式電廠，能加強能源生產並提供能源交易，更允許 Powerclub 會員將他們的淨太陽能和電池儲量匯入其中，接著在電力需求高、以及電價大漲期間賣出太陽能。

根據 Power Ledger 的說法，這項技術的目標是要讓澳洲民眾能在「能源的使用及付費上」，獲得一定程度的控制權，進而避免被電力零售公司收取額外的隱藏費用。

Power Ledger 聯合創辦人兼董事長 Jemma Green 在聲明中指出，電力產業的未來將逐步轉型「去中心化」和「民主化」，就像 Uber、Ola 等共乘應用程式對計程車產業造成影響。

新聞稿中還表示，最新的商業協議是 Power Ledger 能源交易技術首度大規模推向市場，此前，該公司曾於今年 9 月在澳洲西部進行首次能源交易試驗計畫，而後再 10 月初宣布在日本關東地區進行另一項能源交易試驗計畫，預計在今年 12 月完成。

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