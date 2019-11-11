以太坊共同創辦人：期盼能與「數位人民幣」實現互操作性

以太坊共同創辦人兼 ConsenSys 創辦人 Joseph Lubin 日前接受《富比士》雜誌採訪時表示，希望中國「數位人民幣」（DC/EP）將能跟以太坊在內的「開放式公有鏈」實現互操作性。

他解釋說，「 我推測，它（DC/EP）將朝著『對中國領導層最有利』的方向發展。希望它也會是開放式的，且能讓我們跟它實現互操作性，但這說不定。」

此外， Joseph Lubin 還提到，他希望中國方面能更積極參與以太坊生態系統，並指出，相較於以太坊等公有鏈，中國「一帶一路」區塊鏈貿易平台「使用的技術較弱」。他並毛遂自薦稱，「我很樂意為中國引入以太坊技術專家。主要概念在於，以太坊是最強大的區塊鏈技術，而這種正面觀念將能輕易植入人心。」

Joseph Lubin 還預計，中國將持續動搖美元作為「世界儲備貨幣」的地位，但同時，「數位人民幣」在這方面的影響不大，他如是說，「中國和俄羅斯正竭力在『不使用美元』的情況下，進行大量業務往來，其他國家正紛紛效仿，美國影響力因此正在逐漸減少，而這種情況將持續惡化….. 我認為，中國獨特的數位貨幣不是主要因素。」

然而，各界揣測「中國領導層將藉由實施數位人民幣，而利用區塊鏈技術來監視公民的財務交易」，Joseph Lubin 對此表示，「中國一向習慣訂立自己的規則，且擁有 14 億人口的龐大用戶群，而這正是一股強大、且很難與之抗衡的經濟力量。我確實認為這當中存在不確定性，而領導者往往對革命感到恐懼，因此他們必須在某程度上讓人們感到滿意。」

這篇文章 以太坊共同創辦人：期盼我們能與「數位人民幣」實現互操作性 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』