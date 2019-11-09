能源盤後—中美談判訊息矛盾 鑽井活動再減少 原油逆轉收漲 本週小升

週五 (8 日) 交易，原油期貨價格走勢逆轉上漲，本週收升，WTI 原油刷 6 週新高紀錄，係因交易者衡量能源需求對上中美貿易談判相互矛盾的消息。

美國活躍的石油鑽井平台數量本週減少 7 個至 684 個，較一年前水準減少 202 個，且為連續第三週下降，顯示石油鑽井活動進一步放緩，Tyche 資本顧問公司管理夥伴 Tariq Zahir 認為，這也對週五油價提供了支撐力。

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上升 9 美分或 0.2%，收每桶 57.24 美元，達 9 月 24 日以來最高收盤價，盤中低點達 55.76 美元，本週漲幅近 1.9%。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 22 美分或 0.4%，收每桶 62.51 美元，本週收高 1.3%。

FXTM 的高階研究分析師 Lukman Otunuga 表示，「中美究竟何時達成協議，終止這場 18 個月之久的貿易紛爭和不確定性，出現了相互矛盾的跡象，因此壓迫週五原油價格。」

「雖然市場仍謹慎但樂觀認為可預見的未來會達成貿易協議，但中美雙方傳出的訊號卻相互矛盾，可能會打壓全球情緒和投資人信心。由於經濟成長的擔憂與原油需求下滑的擔憂仍高度影響石油市場，所以如果貿易協議希望動搖，就可能催化原油進一步下行。」

週四和週五的報導顯示，川普團隊針對「與中國分階段取消關稅的新協議」存有「激烈內部反對看法」。在全球經濟放緩的情況下，中美貿易衝突一直是原油需求擔憂情緒的核心。

此外，近期庫存報告也顯示原油供應量增加速度大於消耗速度。EIA 週三公布，美國上週原油供應鍊增加 790 萬桶，為連續第二週上升。

券商 Oanda 高階市場分析師 Edward Moya 表示，「油價可能會困在區間，直到第一階段貿易協議達成，以及撐過 12 月 5 日至 6 日的 OPEC + 會議。」

其他能源商品交易

12 月交割的汽油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 1.6337 美元，本週跌幅約 1.3%。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.1%，收每加侖 1.9181 美元，本週跌幅約 0.8%。

12 月交割的天然氣期貨價格上漲 1.7 美分或 0.6%，收每百萬 Btu 2.789 美元，本週上升約 2.8%。

EIA 週五報告指出，「自 2019 年 4 月 1 日至 10 月 31 日，美國本土天然氣庫存注入 25690 億立方英呎，這個量是注入季節第二高的淨注入量，只低於 2014 年注入季創下的 27270 億立方英呎記錄。」