Gartner：企業軟體支出擴大 2020年EMEA地區IT支出將恢復成長

國際研調機構 Gartner 預估，2020 年 EMEA(歐洲、中東及非洲) 地區 IT 支出將一改過去 3 年下滑趨勢，重新恢復成長，較 2019 年增長 3.4%，至 7980 億美元，。

Gartner 分析師認為，影響 EMEA 地區 IT 支出主要有兩大因素：企業軟體支出擴大、以及法規遵循趨嚴。

Gartner 研究副總裁 John Lovelock 表示：「在經歷了連續三年下滑，2020 年將會是 EMEA 地區 IT 支出的成長反彈年，今年度因為脫歐議題產生的不確定因素，造成歐元及英鎊匯價相對美元走弱，導致 IT 支出不振、以及當地科技產品價格上升。但是，由於脫歐議題在 2020 年將有望明朗化，屆時也將舒緩匯率壓力。」

歐元 / 英鎊兌美元匯價日線圖

裝置部門支出下滑，但企業軟體支出擴大

2019 年 EMEA 地區於裝置部門 (個人電腦、平板電腦和手機) 支出將下滑 10.7%，主要有兩個原因造成支出下滑：匯率下跌導致產品價格上升、以及消費者對於新款手機購入慾望降低，兩者皆促使消費者遞延購買行為。

預估 2020 年的裝置部門支出不但不會反彈，還會下降 1.3%，企業用戶及個人戶皆將減少對於個人電腦和平板電腦的購買需求。

相反的，2019 年起通訊服務支出將進入長期成長，雖然行動語音方面支出預估將持平，行動數據支出成長預期將年增 3% 至 4%，促使 2020 年對於通訊服務整體市場前景看好。

而 2020 年企業軟體仍將是成長最快的部門，預估 2019 年及 2020 年，EMEA 地區之企業軟體成長率將分別為 3.4% 及 9.2%。而由於雲端市場成長強勁，亦帶動軟體即服務 (SaaS) 支出，預估於 2019 年及 2020 年將分別增長 14.1% 及 17.7%。

EMEA 地區 IT 支出預估，單位：百萬美元。(圖：Gartner)

法規遵循趨嚴促使安全性支出擴大

因 EMEA 地區地緣政治環境複雜，促使許多企業對於法規遵循相當重視。Gartner 預估 2019 年及 2020 年，EMEA 地區對於安全性支出將分別成長 9.3% 及 8.9%。

Lovelock 表示：「為了遵循關稅、貿易政策、以及智慧財產權等規範，全球對於安全性相關支出持續增加，而 EMEA 地區由於 GDPR(歐盟一般資料保護規範) 的實施，對於個資保護更是相當嚴謹。」

雲端服務也包含在 GDPR 強制實施範圍內，美國之雲端應用領先全球，雲端相關支出更是占了全球總支出之一半，預計 2020 年將成長 15.5% 達 1404 億美元。

而英國在雲端支出方面則是僅次於美國，為全球第二，英國在公共雲端服務的支出占了 IT 總支出的 8%，並且預估於 2020 年，將成長 13.2% 達到 166 億美元。EMEA 地區整體對於公共雲端服務支出，於 2020 年將達 577 億美元，相較於 2019 年之 500 億美元成長 15.4%。

Gartner 預估，將 IT 支出集中在雲端相關投資的廠商，未來將有望成為科技業領導大廠。目前世界前 5 大雲端服務供應商分別為美國的亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US)、Google(GOOGL-US) 和 IBM (IBM-US)，以及中國大陸的阿里巴巴 (BABA-US)，而於 EMEA 地區市占率前五大之雲端供應商亦皆為美國大廠。

日前歐洲政府為了降低對美國雲端服務之依賴，由德國政府率先宣布打造歐洲專屬的雲端平台「德國蓋亞 X」，並將於 2020 年正式啟用，該計畫將支撐未來 EMEA 地區對於雲端支出之持續投入。

