美中將分階段取消關稅、印度退出RECP、MSCI季度調整 本周重要大事回顧

美中貿易談判再傳新進展，中國商務部表示，中國與美國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅，具體內容將由第一階段協議內容決定，另一方面，東南亞國家協會發起的區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)，日前完成談判，但印度宣布不參與 RECP，預期正式簽署將拖至明年 2 月，MSCI 公布季度調整，台股在兩項權重中再遭調降，台股本周大漲 180.01 點，漲幅 1.58%，一度攻上 11668.2 點高點，周五則收在 11579.54 點，以下是本周重要大事回顧：

美中同意隨協議進展 將分階段取消加徵關稅

中國商務部發言人高峰周四 (7 日) 表示，中國與美國已同意隨協議進展、分階段取消對彼此商品加徵的關稅，但第一階段取消多少關稅，將由第一階段協議內容決定，他強調，美中雙方過去兩週舉行建設性談判，預期協議將於未來幾週內簽署。

印度不加入 RCEP 集團 預計明年 2 月簽署

東南亞國家協會發起的區域全面經濟夥伴協定 (RCEP)，日前完成談判，預計明年將簽署協定，但根據印度媒體報導，印度總理莫迪周一 (4 日) 宣布，基於國家利益考量，決定不加入 RCEP，並指出擔憂印度一旦加入，市場可能充斥著廉價的中國農、工業產品，認為 RCEP 沒有解決市場准入和關稅問題。

而在印度反對之下，RCEP 未能於上周東協峰會上敲定協議，可能要拖到明年 2 月，才有機會簽署，中國國務院總理李克強則指出，透過共同努力，區域全面經濟夥伴關係協定已結束全部文本談判及實質上所有市場准入談判。

而面對 RECP 即將簽署，經濟部長沈榮津周二 (5 日) 受訪時表示，目前台灣與 RCEP 參與國貿易額有 7 成都是零關稅，至於剩下 3 成受影響的部分，可透過產業轉型、提高產品附加價值來因應。

區域全面經濟夥伴協定 RCEP 目前由東南亞國家協會 (ASEAN) 十國，包括汶萊、柬埔寨、印尼、寮國、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國、越南，並與其他包括中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭等 15 個國家共同組成，但不包括台灣，印度也表明不參與 RCEP。

強調更自由開放的中國市場 習近平提五大措施

第 2 屆中國國際進口博覽會周二 (5 日) 在上海舉行，中國國家主席習近平在開幕活動會上宣布中國將持續推動更高水準對外開放的五大措施，包含繼續擴大市場開放、完善開放格局、優化營商環境、深化多雙邊合作、推動共建一帶一路等，強調中國有廣大市場，歡迎各界到中國投資。

習近平進一步表示，中國對外開放是全方位、全領域的，將繼續推動京津冀三地區合作發展、長江經濟帶發展、長三角區域一體化發展、粵港澳大灣區建設，並將制定黃河流域生態保護和高品質發展的新國家戰略。

發展 6G 中國科技部宣布成立 6G 研發工作小組

中國自本月初開通 5G 商用後，根據中國媒體報導，中國科技部周三 (6 日) 宣布正式啟動 6G 研發布局，計畫成立 6G 技術研發推進工作小組與專家小組，積極推進通訊網路技術的發展進程，並集結中國國家發展改革委員會、教育部、工業和信息化部、中科院以及自然科學基金委員會，於北京召開 6G 技術研發工作啟動會議。

據了解，中國科技部於會議中宣布成立 6G 技術研發推進工作小組和專家小組，其中，技術研發推進組將由政府相關部門組成，負責推動 6G 技術研發工作，專家小組則由來自高校、科研院所以及企業共 37 位專家組成，為 6G 技術研究之重大決策提供諮詢和建議。

繼惠台 31 項措施後 中國再拋惠台 26 條

中國國台辦、中國發改委經商中央組織部等 20 個相關部門，周一 (4 日) 聯合公布關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施，簡稱 26 條措施，中國國台辦強調，26 條措施能為台灣民眾、企業提供更多同等待遇，其宗旨與先前的 31 條措施一脈相承。

在這 26 條當中，主要受惠對象為台灣企業的措施共 13 條，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設；及同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險、進出口便利、標準制訂等政策，支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等。

而受惠對象為台灣民眾的措施則共 13 條，包括為台灣民眾在領事保護、農業合作、交通出遊、通信資費、購屋資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利和支持。

對此，經濟部長沈榮津表示，產業界都已看清其本質，像中國去年公布的 31 項措施，表面雖然對台灣有好處，實際卻是對中國有利，強調經濟部針對資金、人才、技術進出，都會進行嚴格審查。

電子支付大整合卡關 本會期恐難過關

金管會為進一步衝刺國內行動支付，擬修法開放電子支付帳戶之間可以互相轉帳，原力拚本會期送進立法院審議，但金管會主委顧立雄周一 (4 日) 表示，因為立法院今年會期較短，而且即將總統大選有屆期不連續的問題，電支電票合併法可能無法在本會期過關。

金管會 2015 年喊出電子化支付 (非現金支付) 占民間消費比重，希望在 2020 年底拚到 52%，但到今年上半年為止，電子支付交易筆數達 23.71 億筆，金額達 1.99 兆元，電子支付化的比率只有 41.3%。而目前國內採用 QRcode 的行動支付業者市占比例為，LINE Pay 市占 22.3%、街口支付 19.7%、APPLE Pay 19.9%、台灣 pay 則只有 4.7%。

MSCI 季度調整 雙降台股權重成分股增 2 減 1

MSCI 周五 (8 日) 公布最新季度調整，台股在本次權重調整中，在 MSCI 全球新興市場指數權重由 11.83% 下調至 11.46%，調降幅度為 0.37 個百分點，MSCI 亞洲除日本指數權重由 13.91% 下調至 13.44%，調降幅度為 0.47 個百分點，在 MSCI 全球市場指數權重則維持 1.38% 不變。

而在 MSCI 台灣指數成份股方面，新增智邦、緯穎 2 檔，中裕則遭剔除，轉列入全球小型指數成分股，指數成分股將增加至 88 檔，全球小型指數部分，此次則新增 16 檔，預計本次調整將在 11 月 26 日盤後生效。