2018年全球富豪財富縮減近4000億美元 為3年來首見

週五 (8 日)，瑞銀 (UBS) 和普華永道 (PwC) 發布《2019 年億萬富翁報告》指出，由於地緣政治衝突與資本市場動盪，去年，全球億萬富翁財富創下 2015 年來首次縮減。

這項報告由瑞銀與普華永道聯合會計師事務所共同發表，分析來自美國、歐洲與亞太地區 43 個國家、2000 多位億萬富翁去年的資產情形，並進行多次親自訪談。

根據上述報告，2018 年，受到貿易摩擦與資本市場動盪影響，全球億萬富翁財富下滑約 3880 億美元至 85.39 兆美元，其中以大中華地區和亞太地區財富下滑情況最為顯著。

據《2019 年億萬富翁報告》顯示，受到股市下挫、弱勢貨幣，以及去年 GDP 增速大幅放緩，中國富翁的財富淨值下滑幅度高達 12.8%。

以地區來看，2018 年亞太地區共有 754 位億萬富翁，占全球億萬富豪人口 36%，持續領先其他地區，為全球億萬富翁人數最多地區，且總資產高達 2.5 兆美元。

至於美洲地區億萬富翁財富則微增 0.1%，人數提升至 749 位，年增 4.8%，報告指出，科技大亨為推動該區富豪成長的關鍵動力。

除了瑞銀外，全球私人銀行皆感受到美中貿易緊張和全球政經不確定性所帶來的影響，去年多位客戶選擇放棄交易，並以背負債務的方式囤積現金。

不過，瑞銀表示，億萬富翁的財富仍可能在今年再次上升，只不過與更廣泛的金融市場漲勢相比，增幅可能較微弱。