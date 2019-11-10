〈觀察〉日被動元件廠力推小尺寸MLCC 台廠擁契機但也有危機

日系被動元件廠轉向小尺寸的 0201 規格 MLCC，逐漸退出常規型 0402、0603 規格 MLCC 應用，台廠也迎來商機，不過，業界人士分析，長遠來看，0201 擁有尺寸小、低價格等優勢，將是未來趨勢，隨著產品導入比重持續提高下，對台廠將是新的挑戰。

目前電子產業趨勢走向高頻、高速，電路板的設計更複雜，但又要尺寸小，可說是「寸土寸金」，小尺寸 0201 的 MLCC 將成為未來的趨勢。

據悉，目前已有約 3 成的筆電、手機產品設計已經開始導入 0201 的小尺寸電容設計，以製造商來看，則以日系龍頭大廠最積極推動，出發點是尺寸較小有助成本降低，目前市場上各國業者小尺寸 MLCC 發展進度來看，日系業者保持領先優勢、韓廠則緊追在後，台廠重心還是在 0402、0603 等常規型的產品。

現在由於小尺寸的技術難度較高，加上生產規模並未明顯拉升，0201 的成本優勢反而並未如預期來得大。

此外，雖然陸續有筆電、電腦產品也開始導入小尺寸 MLCC 的設計，但由於 0201 效率沒有優於常規型的 0402，加上現在主要供應也只有日系龍頭廠，若發生供貨不順的問題，恐影響產品出貨。

因此，品牌廠在設計產品電路板時，基本上不會全面採用小尺寸 0201 的 MLCC，還是保有使用 0402 的空間，加上日系廠商退出常規型應用，也強化台廠在常規型市場的地位。

不過，隨著 0201 的技術日漸成熟，日廠生產規模放大、韓廠良率持續提升，長遠來看，0201 的價格勢必會往下走，下游接納度也會大大提升，台灣的被動元件業者該如何因應，將會是下一個面臨的課題。