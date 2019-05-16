20歲比特幣巨頭：10年內未能成為億萬富翁 是你自己的錯！

隨著美中貿易重燃戰線，全球股市動盪不安，比特幣寒冬卻似乎悄然過去，牛市正甦醒當中，年僅 20 歲的比特幣巨頭 Erik Finman 週二 (14 日) 受訪時表示：「錯過今年上車機會，10 年內未能成為億萬富翁，這是你自己的錯！」

近期加密貨幣市場情緒樂觀，今年迄今，比特幣已從低點大漲近 1.2 倍，比特幣週三 (15 日) 一度攀升至 8260.95 美元，觸及近 10 個月的高位，截稿前暫報 8180.24 美元。

Erik Finman 現年 20 歲，目前擁有 450 個比特幣，現價約 360 萬美元 (約台幣 1.11 億元)，是世界上最年輕的比特幣億萬富翁之一。

Erik Finman 週二 (14 日) 接受外媒採訪時稱：「如果你今年不把握機會，在接下來 10 年未能成為億萬富翁，那是你自己的錯。我 12,000% 相信，在未來 10 年堅持投資區塊鏈與比特幣的人能成為億萬富翁，這才是真正會中獎的彩票。」

Erik Finman 是世界上最年輕的比特幣億萬富翁之一。(圖片：翻攝 erikfinman IG)

市場觀察家將比特幣大幅上漲歸因於，4 月約 4000 美元的低點，以及機構投資者活動增加。而 Finman 認為有三大因素推動未來比特幣持續上揚：美中貿易戰、Consensus 研討會和虛擬貨幣支持力量。

Finman 稱，美中貿易緊張的局勢加劇全球市場不確定性，促使中國投資者透過比特幣避險，CoinDesk 每年 5 月舉辦的 Consensus 研討盛會也將帶來極大利多，大型加密投資者和華爾街企業的持續支持。

華爾街資深人士、Keiser 報告的主持人 Max Keizer 表示，長期基本面及中期貨幣政策都有助於比特幣的看漲環境，他維持 10 萬美元的目標價。

然而，比特幣懷疑論者仍大有人在，認為虛擬貨幣與傳統意義上的「避險資產」相距甚遠。

股神巴菲特對比特幣的長期看法仍不樂觀，去年 5 月股東會前，他抨擊比特幣是「老鼠藥」，今年股東大會，他不改一貫態度，稱比特幣的數位價值跟自己衣服鈕扣價錢差不多。

巴菲特認為，比特幣是一種詐欺相關的賭博，消失的人很多，所以損失也很多，比特幣沒有帶來任何東西，但看好區塊鏈技術前景。股神好拍檔芒格稱，使用比特幣交易，好比得了癡呆症。