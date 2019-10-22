財富報告：美國創造了全球一半以上新科百萬富翁 股市大漲是主因

川普力推的「美國製造」政策，至少在製造更多的美國百萬富翁上是成功的。一份瑞士信貸 (Credit Suisse Group AG) 的研究顯示，隨著去年美國科技股的大漲，美國創造了全球一半以上新的百萬富翁。

根據這份《全球財富報告》，以美元為基準計算，截至今年年中為止，美國共增加了 67.5 萬名新的百萬富翁，而日本及中國名列第 2、3。

整體來看，全球百萬富翁人數估計增加 110 萬人，至 4680 萬人，整體淨資產規模達 158.3 兆美元，佔全球總數的 44%。

瑞士信貸國際財富財務長 Nannette Hechler-Fayd'herbe 表示，美國富翁的增加，很大一部分是由股市所推動的，是科技股大漲之後的結果。同時，自 2008 年以來，美國成年人的財富每年都在增加。

報告作者 Anthony Shorrocks 表示，許多美國人的財富正好在門檻附近，也使得他們不用太多努力，就能成為百萬富翁。

整體來看，今年是全球財富增長緩慢的一年，美國和中國對財富增加的貢獻最大，分別增加 3.8 兆美元及 1.9 兆美元。但兩國財富增加的途徑大不相同，中國的增長主要來自房地產等非金融資產，而美國資產的增加則來自股市。

但若以全球財富 10% 的人口計算，中國占了 1 億人，美國則占了 9900 萬人，中國富裕人口首度超越美國。

相較於美國及中國，澳洲平均財富下降，主要原因是因為匯率因素，導致該國百萬富翁減少 12.4 萬個。英國和土耳其分別減少 2.7 萬和 2.4 萬個，兩國的匯率今年也都表現不佳。