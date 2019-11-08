德國9月出口成長幅度創兩年來新高 超越市場預期

根據德國聯邦統計局在周五 (8 日) 公布的數據顯示，德國在 9 月份的出口的成長幅度創下了近兩年來的新高，似乎舒緩了市場對於歐洲最大經濟體將在第三季陷入衰退的擔憂。

德國聯邦統計局表示，9 月經季節調整出口月增 1.5%，為自 2017 年 11 月以來新高，也遠超越市場預期的 0.4%。9 月進口則月增 1.3%，貿易順差從上月的 187 億歐元擴大至 192 億歐元。

不過，Landesbank Baden-Wuerttemberg 經濟學家 Jens-Oliver Niklasch 表示：「這看起來像是外貿的復甦，但縱觀全年，9 月份很可能只是反常的情況。」

DIHK 商會預計，今年全年出口將成長 0.3%，明年則將下跌 0.5%，並且將是自全球金融危機以來的首次下滑。

德國正遭受與美國和中國之間的貿易戰、英國脫歐、全球經濟放緩等商業不確定性所影響，德國依賴出口的製造業似乎也陷入困擾。

分析師指出，2019 年德國外貿一直很疲軟，海外貿易的風險有所下降，但並未消失。1 月至 9 月期間，對非歐元區歐盟國家的出口與去年同期相比下跌了 0.4%。

德國政府經濟學家顧問小組表示，德國的長期崛起已經結束，以出口為導向的德國經濟尤其容易受到貿易衝突升級的威脅，但是他們並不認為德國將因此陷入全面性的衰退。